Marijnissen vol verbazing in Vandaag Inside: 'Wees dan een vent en zeg dat dan'

De uitspraken van over Saudi-Arabië houden de gemoederen bezig. Ook Lilian Marijnissen heeft er met grote verbazing naar geluisterd. Wijnaldum vertelde in gesprek met Noa Vahle het naar zijn zin te hebben in het land in het Midden-Oosten en zelf weinig te merken van de misstanden. Marijnissen kan er met haar hoofd niet bij dat Wijnaldum daarvan wegkijkt.

“Ik ervaar het heel anders. Ik zie het niet. Als je echt wilt weten wat ik bedoel, zou je daar naartoe moeten gaan. Als je het over mensenrechten hebt: in Nederland heb je ook de toeslagenaffaire. Ik heb niemand in dat programma (Vandaag Inside, red.) horen zeggen tegen jongens dat ze niet in de Nederlandse competitie moeten spelen”, vertelde Wijnaldum eerder deze week. De middenvelder van Al-Ettifaq liet eveneens weten dat hij afgelopen zomer heel graag de overstap naar Feyenoord had gemaakt, maar dat een terugkeer in De Kuip om financiële redenen niet mogelijk was.

Marijnissen bestempelt het interview van Wijnaldum als ‘niet heel gelukkig’. De voormalig voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer en partijleider denkt dat de oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en Liverpool beter niets had kunnen zeggen. “Of gewoon eerlijk zeggen dat je voor het geld gaat. Toch? Zeg dat dan! Wees dan een vent en zeg dat dan”, zei Marijnissen woensdagavond in Vandaag Inside. “Maar ik vond dit wel echt héél erg hoor”, doelde ze op de uitspraken van Wijnaldum over de misstanden in Saudi-Arabië. Volgens Amnesty International worden er in het land ‘regelmatig’ executies en lijfstraffen uitgevoerd en hebben vrouwen veel minder rechten dan mannen.

Wijnaldum zelf ervaart dat dus helemaal niet zo. “Ik kan natuurlijk alleen zeggen wat ik zelf meemaak. Voor mij zijn de leefomstandigheden heel goed. Ik heb vrij weinig gezien van wat er gebeurt. Maar dan hoor je het van één persoon”, zei hij. Marijnissen begrijpt er niets van. “Nou, vandaag (woensdag, red.) een rapport. Gigantische misstanden weer, ontzettend veel doden die er vallen onder arbeidsmigranten. Dan wordt er door Saudi-Arabië gezegd dat het een ‘natuurlijke’ dood is. De gemiddelde leeftijd van de mensen die sterven is 44… En dan vier per dag. Dan voel je toch wel aan dat er iets… Hoe kun je daarvan wegkijken dan?”, zo klonk het.

Johan Derksen uitte eerder al kritiek op het interview van Wijnaldum en sprak woensdagavond opnieuw zijn ongenoegen erover uit. “Als je daar woont, dan moet je toch ook weten dat Saudi-Arabië in de top vijf staat van het voltrekken van doodvonnissen jaarlijks. Dat ze lijfstraffen hebben, homoseksualiteit verboden is en je kunt zo nog wel doorgaan. Vrouwen hebben geen rechten. Hoe leef je in een omgeving waar dat gebeurt en dat je dan ijskoud durft te zeggen van: ja nee, ik merk er niks van.”