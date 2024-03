Maarten Wijffels maakt PSV'er in één zin spijkerhard met de grond gelijk

Maarten Wijffels is niet onder de indruk van Armando Obispo, die vrijdagavond van PSV-trainer Peter Bosz de kans kreeg om zich vanaf de aftrap te laten zien in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De centrale verdediger werd uiteindelijk door een (discutabele) rode kaart van het veld gestuurd, maar maakte gedurende de hele wedstrijd een zwakke indruk op Wijffels.

Obispo kreeg van Bosz de kans om zich voor het eerst sinds 12 december weer vanaf de aftrap te laten zien. Destijds deed de centrumverdediger dat in de Champions League tegen Arsenal en vrijdagavond als vervanger van André Ramalho tegen Go Ahead Eagles. Samen met Olivier Boscagli vormde de verdediger van de Eindhovenaren het hart van de defensie, maar Obispo liet in De Adelaarshorst geen al te goede indruk achter.

Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels is op X hard voor Obispo: "Niet voor het eerst meer een last dan een lust voor z’n elftal PSV", schrijft de sportverslaggever op X. De journalist is van mening dat de 25-jarige centrale verdediger 'altijd' een bron van onrust is voor PSV, waardoor Bosz er goed aan zou doen om hem niet in de basis op te stellen.

Wijffels is niet de enige die kritiek heeft op Obispo, want ook PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad was niet onder de indruk van de manier waarop de verdediger zich manifesteerde in Deventer: "Obispo had het moeilijk", schrijft de journalist in zijn korte conclusie van de wedstrijd op X.