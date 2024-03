Manchester United verslaat aartsrivaal Liverpool in slotseconden en behaalt halve finale FA Cup na 4-3 overwinning

Manchester United heeft vandaag in de kwartfinale van de FA Cup gewonnen van Liverpool. In een wedstrijd die zich in een razend tempo af speelde was United de aartsrivaal na verlenging te sterk af: 4-3. De ploeg van Erik Ten Hag kwam snel op voorsprong, maar van richting veranderde schoten leken United de das om te doen. Maar vlak voor tijd scoorde Antony de 2-2 en in de laatste minuut van de verlenging besliste Amad Diallo de wedstrijd namens United.

Bij United kon spit Rasmus Højlund na een blessure weer in de basis starten. Ook Aaron Wan-Bissaka was weer terug in de basis van Erik Ten Hag. Bij Liverpool mocht van de Nederlanders in de selectie alleen aanvoerder Virgil van Dijk in de basis starten. Ryan Gravenberch, terug na een blessure, en Cody Gakpo begonnen op de bank.

In een heerlijke atmosfeer, met maar liefst 9.000 uitsupporters uit Liverpool, ging United sterk van start. Na wat kleine kansjes was het in de tiende minuut wel raak. Marcus Rashford zette Alejandro Garnacho met een mooie steekpass alleen voor keeper Caoimhín Kelleher. De inzet van Garnacho werd gekeerd door de keeper, maar tegen de rebound van Scott McTominay was hij kansloos: 1-0. Waar het leek dat dit ook de ruststand ging worden draaide Liverpool het nog voor rust helemaal om. Eerst was het Alexis Mac Allister die in de 44e minuut op aangeven van Darwin Nuñez via Kobbie Mainoo raak schoot: 1-1. Vlak daarna verloor Bruno Fernandes de bal diep op eigen helft aan Mohamed Salah. Salah bereikte Louis Díaz die vervolgens Nuñez in staat stelde van dichtbij te schieten. Die poging werd op katachtige wijze gepareerd door André Onana, maar tegen de kiezelharde rebound van Salah was de keeper kansloos: 1-2. Dat was tevens de ruststand.

Na rust gingen beide teams door in het moordende tempo. United was fanatiek op zoek naar de gelijkmaker en Liverpool stelde daar razendsnelle en vlijmscherpe counters tegenover. Maar naarmate de tweede helft vorderde werd United steeds minder gevaarlijk en leek Liverpool dichter bij een treffer dan de aartsrivaal. Maar toen niemand het meer verwachtte scoorde United toch. Nadat een aanval via Garnacho vast liep te lopen was het Antony die vanuit het niets uit de draai voor de gelijkmaker zorgde: 2-2. Dat was tevens de eindstand waardoor beide teams moesten verlengen.

In de verlenging sloeg Liverpool weer toe en weer was het een van richting veranderde poging die doel trof. Harvey Elliot haalde uit van buiten het strafschopgebied en de bal ging via Christian Eriksen achter de op het verkeerde been staande Onana: 2-3. In de tweede helft van de verlenging kwam United weer lankszij. McTominay lanceerde met een korte steekbal Marcus Rashford en die schoot van twaalf meter koel raak: 3-3. Net toen er afgestevend leek te worden op penalties kreeg Liverpool een corner. United wist de bal weg te koppen en toen gingen ineens Garnacho en Diallo alleen op het doel van Kelleher af. Garnacho legde af en Diallo schoot met links tergend langzaam via de binnenkant van de paal raak: 4-3. Daardoor gaat United naar Wembley om de halve finale te spelen en kan Liverpool zich richten op de competitie en de Europa League.