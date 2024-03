Maurice Steijn: 'Wij wilden hem alle vijf hebben, maar Mislintat stelt Ramaj op eigen houtje aan'

Maurice Steijn denkt dat het niet minder had gedaan als doelman van Ajax dan . De Haagse coach wilde in zijn tijd als Ajax-trainer maar al te graag de doelman van Sparta toevoegen aan de selectie van de Amsterdammers, maar zag Sven Mislintat een andere koers varen.

"Wij wilden alle vijf, de hele technische staf en de scouting, Olij hebben van Sparta. Hij doet dan op eigen houtje Ramaj aanstellen", begint Steijn in het programma Rondo op Ziggo Sport. "Goede keeper, maar ik denk dat Olij het niet minder had gedaan bij Ajax", zegt de oefenmeester, die momenteel zonder club zit. Ramaj is een van de weinige aankopen van Mislintat die momenteel wel naar behoren rendeert in Amsterdam, maar Steijn denkt dat Olij dat op een soortgelijke wijze had kunnen invullen.

Ramaj kreeg in het begin van het seizoen ook niet de kans van Steijn, die de voorkeur gaf aan Jay Gorter na de blessure van Geronimo Rulli. Het zorgde voor grote verbazing bij Mislintat, die Ramaj met hoge verwachtingen naar de Johan Cruijff ArenA had gehaald: "Daar is hij heel boos over geworden, maar daar hadden wij ook onze argumenten voor. Hij riep ons binnen met de keeperstrainer en vroeg waarom wij die keuze hadden gemaakt", zegt Steijn over die situatie. De trainer benadrukt wel dat Mislintat zich niet met de opstelling van Ajax bemoeide.