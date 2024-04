Mika Godts laat zich gelden en krijgt grote complimenten tijdens PEC Zwolle - Ajax

heeft zich zondag laten gelden in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax. De buitenspeler leverde de assist bij de 0-2 van en noteerde daarmee zijn eerste officiële bijdrage aan een doelpunt van Ajax dit seizoen.

Godts ontving de bal na 23 minuten aan de rechterflank van Akpom, die zelf doorliep richting het doel. Godts trok naar binnen en wachtte op het juiste moment om Akpom de diepte in te sturen. In het zestienmetergebied schoot Akpom richting doel; via tegenstander Sam Kersten belandde de bal in het doel.

Artikel gaat verder onder video

Het was voor Ajax de snelste 0-2 voorsprong sinds 12 maart 2023 (toen na zestien minuten tegen sc Heerenveen). Voor Akpom is het zijn achtste competitiedoelpunt van het seizoen in negentien optredens. De 0-1 kwam tegen PEC Zwolle op naam van Kristian Hlynsson, na voorbereidend werk van Benjamin Tahirovic.

Volg de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax in ons liveverslag!

