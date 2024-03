'Nagelsmann hakt knoop door en wijst eerste keeper aan voor EK in eigen land'

is ook komende zomer op het EK in eigen land de eerste keeper van Duitsland, zo zou bondscoach Julian Nagelsmann hebben besloten. De 37-jarige sluitpost van Bayern München zou daarmee als winnaar zijn uitgeroepen in de tweestrijd met FC Barcelona-keeper (31).

Dat meldt De Telegraaf althans op basis van informatie van het Duitse persbureau dpa. Nagelsmann zou zijn besluit voorafgaand aan de komende oefenwedstrijden met Frankrijk en Nederland al hebben genomen, al wil de Duitse voetbalbond (DFB) dat (nog) niet bevestigen.

Neuer debuteerde in 2009 in Die Mannschaft en fungeerde sindsdien op alle WK- en EK-eindronden als eerste doelman van onze oosterburen. Na het laatste wereldkampioenschap, dat eind 2022 in Qatar werd gespeeld, brak hij tijdens een wintersportvakantie echter zijn been, waardoor hij pas in oktober 2023 zijn rentree onder de lat van zijn club kon maken.

Bij absentie van Neuer kreeg Ter Stegen, die al sinds 2012 deel uitmaakt van de Duitse selectie maar altijd genoegen heeft moeten nemen met een reserverol, eindelijk eens de kans om zich langere tijd te bewijzen in de nationale ploeg. De Barcelona-sluitpost had echter de pech dat Die Mannschaft in die periode enkel oefenwedstrijden speelde (en daarvan een groot deel verloor), omdat het als gastland al geplaatst was voor het EK. Tijdens de vorige interlandbreak, in november vorig jaar, ontbrak Ter Stegen met een rugblessure en koos Nagelsmann voor routinier Kevin Trapp.