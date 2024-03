Nasser El Khayati schuldbewust: ‘Eerlijk, ik heb onderschat wat dit kan doen met kinderen’

maakte een jonge supporter van NEC zaterdagavond na de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen PSV blij met zijn voetbalschoenen. Het moment van de verdediger van NEC wordt in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN uitgelicht.

Te zien is hoe Baas na afloop van de wedstrijd met zijn voetbalschoenen in de handen een jonge supporter opzoekt. De verdediger overhandigt het paar aan de fan, die zichtbaar verguld is met het geschenk. “Ik heb onderschat wat dit met kinderen kan doen”, zegt Nasser El Khayati in de studio van ESPN over het moment.

El Khayati, zelf in het verleden in Nederland actief bij onder meer Willem II en ADO Den Haag en sinds zijn vertrek bij Mumbai City eind januari zonder club, grijpt het moment aan om enigszins schuldbewust te reflecteren op zijn eigen spelerscarrière. “Heel eerlijk: dit heb ik als voetballer wel heel vaak onderschat. Ik heb onderschat wat dit kan doen met mensen of kinderen. Ik heb er altijd van genoten en deed het altijd met plezier, maar toch heb ik het een beetje onderschat en denk ik achteraf: ik had dit uit eigen initiatief meer moeten doen.”

“Vaak kwam het vanuit de club en soms werd je een keer overdreven geroepen door een vader of een moeder”, vervolgt de aanvallende middenvelder. “Het zou mooi zijn als er meer initiatief vanuit de spelers komt, want we hebben genoeg dingen om weg te geven. En als je dan ziet wat het kan betekenen voor die mensen, dan zouden we het meer moeten doen.”