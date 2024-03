NEC-supporters doen oproep aan de spelers voor Gelderse derby tegen Vitesse volgende week

NEC-supporters hebben tijdens de wedstrijd tegen PSV hun onvrede laten blijken over de besluiten op geen uitsupporters toe te staan bij de wedstrijd tegen Vitesse. Volgend weekend speelt NEC Nijmegen de belangrijke uitwedstrijd bij Vitesse in Arnhem. De twee ploegen uit Gelderland zijn natuurlijk geen directe concurrenten van elkaar, maar de haat en nijd tussen de twee is enorm groot.

De Gelderse derby kwam vrijdagochtend al in het nieuws, toen bekend werd dat er geen uitsupporters gewenst zijn. Eerder zou NEC nog 800 kaarten krijgen, maar op dit besluit is Vitesse toch teruggekomen. Vorig seizoen mochten er 400 supporters van de club uit de benedenstad plaatsnemen in het uitvak, maar de fans besloten dit te boycotten.

Artikel gaat verder onder video

NEC-supporters reageerden in de wedstrijd tegen PSV met spandoeken en liedjes. “Geen supporters, geen voetbal! NEC, reis niet af naar dat zooitje ongeregeld. Nooit meer naar Arnhem!”, valt er te lezen op de spandoeken. Ook werden er verschillende liederen ingestart zoals: “Arnhem dood” en “Nooit meer naar Arnhem.”

Nadat het nieuws naar buiten kwam over de Gelderse derby schreven supportersgroepen Legio Noviomagum en Nijmegen Fanatics een stuk. “Nu is het dan zover, lieve buurman. Maar zoals jij als geen ander weet: afscheid nemen bestaat niet. Toch moeten we nu afscheid nemen. Jouw verdriet gaat de laatste weken door merg en been. We hadden nog wat mooie afscheidsacties voor je gemaakt”, schrijven de supportersgroepen op de site van Legio Noviomagum.

De NEC-supporters twijfelen aan de argumenten van Vitesse, en ze laten nog even weten in welke situatie de club zich momenteel bevindt. “Wat rot om te horen dat de plaatselijke doktoren niets meer voor je kunnen doen. Of zijn het schijnargumenten om ons uit elkaar te drijven? Zoals we al zo vaak alle leugens hebben moeten aanhoren? Of kwam de beslissing echt vanuit jou? Hoe dan ook: wat hadden we graag voor de allerlaatste keer afscheid van je willen nemen. In het hol van de leeuw”, schrijven ze, doelend op een mogelijke degradatie (of misschien wel faillissement van de club).