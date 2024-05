Meijer bevestigt vertrek van smaakmaker Chery, die fraaie transfer staat te wachten

vertrekt na een half jaar bij NEC, zo bevestigt trainer Rogier Meijer. De aanvallende middenvelder kwam afgelopen winter op huurbasis over van Maccabi Haifa en liet daar enkele weken geleden zijn contract ontbinden. Volgens Voetbal International is Chery op weg naar het Belgische Royal Antwerp FC.

Het mooie seizoen van NEC eindigde donderdagavond teleurstellend met een 1-2 nederlaag tegen Go Ahead Eagles in de halve finale van de play-offs voor Europees voetbal. Vrijdag werd in Nijmegen het seizoen afgesloten, waarbij de spelers die niet meer terugkeren in Nijmegen een bos bloemen overhandigd kreeg. Zo ook Chery. “Ja hij heeft een bos bloemen gerkegen, dus hij gaat vertrekken. “De bekendmaking zal hij zelf doen, maar ik denk dat het voor 99,9% zeker is dat hij niet blijft”, citeert ForzaNEC Meijer.

Vanwege de ziekte van zijn zoontje keerde Chery terug in Nederland. NEC huurde de aanvallende middenvelder van Maccabi Haifa, maar enkele weken geleden bevestigde Chery dat hij zijn contract bij de Israëlische club heeft laten ontbinden. De Nijmegenaren waren in gesprek met de middenvelder over een langer verblijf, maar hadden daarbij veel concurrentie. De keuze van Chery is uiteindelijk gevallen op Royal Antwerp FC. Na afloop van het duel met Almere City kwam het nieuws al naar buiten dat hij de medische keuring in België zou hebben doorstaan.

Het zag er al naar uit: Tjaronn Chery vertrekt bij NEC nu de play-offs erop zitten. De spelmaker is op weg naar Antwerp FC. #necnijmegen https://t.co/aC4RZ1hZ1n — Sander Janssen (@SanderJanssen95) May 24, 2024

