Nederland moet naar beneden kijken: zesde Europese ticket kan blok aan het been worden

Voor Nederland zit het Europese seizoen erop na de nederlaag van Ajax tegen Aston Villa in de Conference League. Alle deelnemers aan de Europese toernooien zijn uitgeschakeld, waardoor Nederland geen coëfficiëntenpunten meer kan pakken. De concurrenten kunnen dat nog wel, maar Nederland is al zeker van de zesde plek aan het eind van het seizoen.

Omdat Nederland als zesde eindigt, is de ticketverdeling in het aankomende Eredivisie-seizoen hetzelfde als die in het huidige Eredivisie-seizoen. Nederland zal dus opnieuw twee deelnemers afleveren aan het hoofdtoernooi van de Champions League en krijgt daarnaast een voorrondeticket voor het miljardenbal. De zesde plek werd dinsdag veiliggesteld doordat FC Porto werd uitgeschakeld in de Champions League. Daardoor was het voor concurrent Portugal niet meer mogelijk om Nederland te achterhalen.

Artikel gaat verder onder video

Wel heeft Portugal met Benfica nog een ijzer in het vuur in de Europa League. Die club kan ervoor zorgen dat de Portugese achterstand op Nederland nog wat verder afneemt, in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Op dit moment bedraagt het gat tussen de nummers zes en zeven van de coëfficiëntenranglijst 5,3 punten.

Nederland is het seizoen geëindigd met exact 10 punten; Portugal staat dit seizoen op 10,67 punten en kan daar dus nog wat aan toevoegen. Nummer vijf Frankrijk heeft een gat geslagen en verzamelde dit seizoen 14,75 punten, met Paris Saint-Germain (Champions League), Olympique Marseille (Europa League) en Lille OSC (Conference League) nog in de race. Frankrijk heeft al 4,2 punt voorsprong op Nederland en zal die marge normaliter nog wat verder uitbreiden. Van de vijfde plek hoeft Nederland voorlopig dus niet te dromen.

Volgend seizoen plukt Nederland de vruchten van de goede afgelopen jaren, die hebben geleid tot een extra Europees ticket. Het gevolg daarvan is wel dat de coëfficiënten door zes gedeeld moeten worden in plaats van door vijf. Het is voor Nederland belangrijk dat de winnaar van de play-offs de voorrondes van de Conference League uiteindelijk overleeft, maar dat wordt een zware opgave. Als Feyenoord de beker wint, strijden de nummers zes tot en met negen om dat ticket. Dat zijn clubs die zeker in de laatste Conference League-voorronde geen geplaatste status zullen hebben en dus een zware opponent kunnen treffen.

Huidige stand coëfficiëntenranking

5. Frankrijk - 65,331

6. Nederland - 61,300

7. Portugal - 55,982

Welke plek is goed voor welke Europese tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)