Nóg meer kritiek op programma Hélène Hendriks: ‘En die grens had ik bijna bereikt bij De Oranjezondag’

Hélène Hendriks kreeg eerder dit jaar veel complimenten voor haar optredens als presentatrice van het programma De Oranjewinter, maar met haar nieuwe programma De Oranjezondag heeft ze nog geen hoge ogen kunnen gooien. Johan Derksen en René van der Gijp uitten eerder deze week al kritiek op de uitzending van afgelopen zondag en Angela de Jong blijkt eveneens niet onder de indruk. De columniste is van mening dat er minder ‘gekabbeld’ en ‘gebabbeld’ moet worden.

“Ook al vind je een presentatrice nog zo leuk, er zit een grens aan het gekabbel en gebabbel dat een mens kan verdragen op tv”, begint De Jong haar column in het Algemeen Dagblad van eerder deze week. “En die grens had ik zondagavond bijna bereikt bij De Oranjezondag.” Hendriks had zondagavond onder meer Jan Joost van Gangelen, Rutger Castricum en Jack van Gelder over de vloer. Van een serieuze uitzending was in eerste instantie geen sprake. “Van Gangelen vertelde dat hij naar de sauna was geweest met zijn vrouw. Castricum gaf een sfeer terug aan Thomas van Groningen die het vrijdag in Op1 gewaagd had om kritisch op hem te zijn. Pieter Cobelens had goed naar Van der Gijp geluisterd en grapte dat hij nooit voor Make up your mind zou worden gevraagd”, somt De Jong op.

De columniste merkte dat het ‘bijna obsessieve gehinnik’ in De Oranjezondag haar ‘ging tegenstaan’. “Iets wat me nog niet eerder is overkomen bij een programma van Hélène. Begrijp me niet verkeerd, er is niks mis met een potje lekker lachen op tv. Met al die ellende in de wereld zijn zure koppen en saaie grijze pakken aan talkshowtafels vaak het laatste waar je als kijker zin in hebt. Hélène snapt dat als geen ander. Grapje hier, insinuerend vraagje daar en zei er iemand iets over de hoeveelheid planten in haar decor? Dan heet ze de kijker toch voortaan gewoon welkom vanuit haar eigen tuincentrum. Aan zelfspot geen gebrek”, aldus De Jong, die echter van mening is dat het in De Oranjezondag wel erg geforceerd is. “Het lijkt wel of er in het draaiboek met koeienletters staat gedrukt dat het per se gezellig moet blijven aan tafel.”

Het had weinig gescheeld of De Jong had naar een ander programma gezapt. Een discussie tussen Castricum en Van Gelder deed haar echter overtuigen om tóch te blijven kijken. Castricum verweet Van Gelder ‘desinformatie’ te hebben verspreid over het coronavaccin. “Hè hè, eindelijk gebeurde er daar wat aan tafel. De woordkeus en toon werden feller en het werd zowaar een tikkeltje ongemakkelijk. Er werd even níét gelachen. Lang duurde het allemaal niet, maar De Oranjezondag knapte er wel énorm van op”, zo klinkt het.

Derksen niet onder de indruk

De Jong is zeker niet de enige die kritiek levert aan het adres van De Oranjezondag en Hendriks. Derksen en Van der Gijp lieten maandagavond in Vandaag Inside weten eveneens niet onder de indruk te zijn van de recente uitzending. “Het is niet de bedoeling dat je in zo’n programma zit en dan met z’n vijven hele uren zit te lachen. Zinloos lachen. Het was niet om aan te gluren. Van Gelder stak er met kop en schouders bovenuit, de rest was alleen maar aan het giebelen”, aldus Derksen.

