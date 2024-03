Ongeloof om wedstrijdlocatie Spanje - Colombia: 'Extreem bizar, in wat voor tijden leven we?'

Spanje en Colombia staan vrijdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd tegenover elkaar. Het oefenduel wordt niet afgewerkt in Spanje of Colombia, maar in de Engelse hoofdstad Londen.

Spanje is vanavond officieel de thuisploeg tegen Colombia, maar het Zuid-Europese land speelt slechts op papier voor eigen publiek. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Colombia wordt namelijk gespeeld in het London Stadium van West Ham United.

Op social media regent het verbaasde reacties over de locatie van het duel. “Spanje – Colombia in Londen. In wat voor tijden leven we?”, schrijft journalist Jurriaan van Wessem onder meer op X.

Ook andere voetballiefhebbers verbazen zich over de locatie. “Een bizarre wedstrijd: de interland tussen Spanje en Colombia vanavond in het Stadion van West Ham United”, klinkt het bijvoorbeeld. Een andere gebruiker op X noemt het ‘extreem bizar’ dat Spanje en Colombia elkaar in de Engelse hoofdstad treffen.

Dat de interland wordt gespeeld in het London Stadium komt overigens door de verse samenwerking tussen Stage Front en de Spaanse voetbalbond. Stage Front is een bedrijf dat zich onder meer toelegt op de verkoop van tickets voor evenementen, waaronder voetbalwedstrijden.

