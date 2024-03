Duidelijkheid over inzetbaarheid van Steven Berghuis, opvallende namen bij Aston Villa

De opstelling van Ajax voor de Conference League-wedstrijd tegen Aston Villa is bekend. John van 't Schip voert geen wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (2-0). Het eerste duel in de achtste finale van de Conference League begint om 18.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

De inzetbaarheid van Steven Berghuis was voorafgaand aan de wedstrijd het grootste vraagteken. De aanvaller ontbrak in de afgelopen twee wedstrijden wegens een knieblessure. Op de persconferentie van woensdag kon John van 't Schip nog geen duidelijkheid scheppen over zijn fitheid voor de wedstrijd van donderdag. Berghuis blijkt uiteindelijk niet te kunnen spelen en zit ook niet op de bank.

Josip Sutalo ontbreekt eveneens in de basiself van Ajax. De verdediger was tegen FC Utrecht al niet van de partij wegens een blessure, maar had tegen Aston Villa sowieso niet kunnen spelen door zijn rode kaart die hij tegen Bodø/Glimt pakte. Steven Bergwijn is nog niet fit genoeg.

Van 't Schip houdt vast aan het systeem met vijf verdedigers. Opnieuw vormen Tristan Gooijer, Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato en Borna Sosa de linie voor doelman Diant Ramaj. Het middenveld wordt gevormd door Kristian Hlynsson, Jordan Henderson, Sivert Mannsverk en Kenneth Taylor. Voorin staat Brian Brobbey.

In de opstelling van Aston Villa valt op dat middenvelder Tim Iroegbunam en aanvaller Morgan Rogers hun basisdebuut maken. Iroegbunam speelde dit seizoen vijf officiële wedstrijden als invaller; Rogers werd in de winter overgenomen van Middlesbrough en viel driemaal in, waaronder zaterdag tegen Luton Town (2-3 zege) na een blessure bij Jacob Ramsey in de eerste helft. Sterkhouders John McGinn en Leon Bailey op de bank.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Brobbey

Opstelling Aston Villa: Martinez; Konsa, Lenglet, Torres, Digne; Douglas Luiz, Iroegbunam, Tielemans, Rogers; Diaby, Watkins