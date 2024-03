Opstelling Ajax: Brobbey terug in de basis tegen Aston Villa

Ajax start donderdagavond met in de basis aan de return in de achtste finale van de Europa League tegen Aston Villa. Trainer John van 't Schip was al optimistisch over de kans dat zijn aanvalsleider aan de aftrap kon verschijnen, en dat blijkt achteraf terecht te zijn geweest. Ajax moet in Birmingham de laatste acht van het derde Europese toernooi zien te bereiken nadat de heenwedstrijd vorige week in een 0-0 gelijkspel is geëindigd.

Van 't Schip kan in Birmingham niet beschikken over de geblesseerden Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Daarnaast is rechtsback Tristan Gooijer geschorst nadat hij vorige week tijdens het heenduel in de slotfase tegen een rode kaart aanliep. Achter de naam van spits Brobbey, die afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard niet kon starten maar wel inviel én scoorde, stond nog een klein vraagteken. Hij blijkt voldoende fit te zijn om op Villa Park in de basiself te kunnen starten.

Diant Ramaj verdedigt zoals gebruikelijk het doel van de Amsterdammers. Voor hem vormen Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato het trio aan centrale verdedigers. Devyne Rensch, die de laatste tijd centraal gebruikt wordt, neemt de positie van Gooijer als rechter wingback over, terwijl Borna Sosa die positie aan de linkerkant bekleedt. Op het middenveld kiest Van 't Schip zoals verwacht voor Jordan Henderson en Sivert Manssverk als controlerend duo en Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor als meer vooruitgeschoven pionnen achter spits Brobbey.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Henderson, Mannsverk, Hlynsson, Taylor; Brobbey

Ook de thuisploeg heeft inmiddels bekendgemaakt welke elf spelers aan de aftrap zullen verschijnen. Ten opzichte van de heenwedstrijd in Amsterdam voert Aston Villa-trainer Unai Emery vijf wijzigingen door. John McGinn en Leon Bailey, die in de Johan Cruijff ArenA nog invielen, staan op Villa Park wél in de basis. Daarnaast vervangt Matty Cash de geschorste Ezri Konsa, die in Amsterdam rood zag, als rechtsback en start Diego Carlos op de positie van Clement Lenglet in het centrum van de defensie. Tot slot verdwijnt ook linksback Lucas Digne uit het elftal, op zijn plaats mag Álex Moreno beginnen.

Opstelling Aston Villa: Martínez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Álex Moreno; Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Rogers; Diaby, Watkins