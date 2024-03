Penalty's bezorgen Manchester United en Erik ten Hag belangrijke driepunter

Manchester United heeft zaterdagmiddag met 2-0 gewonnen van Everton. De doelpunten kwamen uit penalty’s van Bruno Fernandes en Marcus Rashford, maar waren allebei versierd door Alejandro Garnacho. Met de winst houdt de ploeg van Erik ten Hag nog zicht op een plek in de topvier van de Premier League, wat plaatsing voor de Champions League betekent.

De wedstrijd begon met ontzettend hoog druk zetten van Everton. De defensie van Manchester United werd hier enigszins nerveus van, maar de underdog wist dit niet lang vol te houden. United maakte het spel wat meer, maar Everton kreeg nog wel balbezit na fouten van Casemiro op het middenveld. De Braziliaan had niet zijn sterkste middag.

Na twaalf minuten werd de overhand van Manchester United bevestigd toen Garnacho het strafschopgebied binnen dribbelde. James Tarkowski haalde de jonge Argentijn neer en veroorzaakte als aanvoerder van de dag een penalty tegen. Bruno Fernandes trad aan voor de strafschop en schoot keurig rechts onder in de hoek binnen. Jordan Pickford koos de juiste hoek maar was niet snel genoeg.

De wedstrijd begon dus lekker voor de mannen van Ten Hag, maar ook de ploeg van Sean Dyche had nog mogelijkheden. Na het doelpunt van Fernandes kregen Tarkowski en Dwight McNeil nog kansen op de gelijkmaker, totdat Garnacho weer aan een dribbel begon. In de 35e minuut stond Ben Godfrey op de voet van de negentienjarige, die dus wederom een penalty versierde. Ditmaal nam Marcus Rashford de verantwoordelijkheid om de bal binnen te schieten. Na een ietwat vreemde, maar toch reglementaire aanloop deed hij dit ook.

In de resterende minuten voor, maar zeker ook na de rust bleef Garnacho de belangrijkste dreiging bij Manchester United. Hij kwam met acties en voorzetten, maar een doelpunt van hemzelf zat er niet meer in.

Een doelpunt van Everton heeft er overigens de rest van de wedstrijd ook niet meer ingezeten, waardoor The Red Devils de pot eenvoudig uit konden spelen. Een mooi hoogtepunt was nog het invallen van Ashley Young. De oud-speler van Manchester United kwam het veld op voor Everton onder luid applaus van het thuispubliek in Manchester.

Na deze winst blijft United op de zesde plek staan in de Premier League. Wel loopt de ploeg in op Aston Villa en Tottenham, de nummers vier en vijf, die later dit weekend tegen elkaar spelen. Normaalgesproken krijgt de topvier een ticket voor de Champions League, maar in het nieuwe format is voor de twee best presterende competities in Europa nog een extra ticket weggelegd. Op dit moment staan de Italiaanse en de Duitse competities nog voor op de Engelse, maar dit zou uiteindelijk nog een redding kunnen blijken voor Manchester United. Everton blijft onderin de competitie hangen, maar heeft nog wel een afstand van vijf punten tot de degradatiestreep, waar Luton Town staat.

Wegens de FA-cup wedstrijden van volgende week is de Premier League-wedstrijd van Everton tegen Liverpool uitgesteld. Liverpool speelt namelijk komende week de kwartfinale van de FA-cup tegen: Manchester United.