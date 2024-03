Pijnlijke opmerking Van 't Schip: 'Gaaei viel goed in, voor zijn doen'

Sommigen vreesden dat twee weken geleden tegen AZ zijn laatste wedstrijd voor Ajax had gespeeld, maar dat was niet het geval. Zondag mocht hij invallen tegen Fortuna Sittard en dat deed hij volgens trainer John van ’t Schip goed. Althans, ‘voor zijn doen’.

Van ’t Schip werd op de persconferentie na het 2-2 gelijkspel tegen Fortuna gevraagd naar Gaaei. “Die deed het goed. Die viel goed in, voor zijn doen.” De journalist in de perszaal wierp terug: “Voor zijn doen?” Van ’t Schip antwoordde: “Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, met alles wat hij over zich heen heeft gekregen, heeft hij het goed gedaan, in een heel lastige wedstrijd.”

Gaaei viel in de tachtigste minuut in tegen Fortuna. Een van zijn beste acties was een balverovering bij Mitchell Dijks, nadat Branco van den Boomen de bal had ingeleverd. Gaaei kwam binnen de lijnen voor Tristan Gooijer. “Tristan zat erdoorheen en heeft donderdag ook een zware wedstrijd gespeeld. Voor veel jongens is het nieuw om twee wedstrijden per week te spelen op dit niveau. Daarom hebben we Anton gebracht.”

Gaaei, afgelopen zomer voor minstens 4,5 miljoen euro overgenomen van Viborg FF, werd twee weken geleden al in de eerste helft gewisseld tegen AZ door trainer John van ’t Schip. Hij verloor een duel aan de zijlijn voorafgaand aan de 1-0 van AZ en zorgde even daarna met balverlies voor een levensgevaarlijke uitbraak van AZ. Na de wedstrijd verwijderde hij alle publicaties op zijn Instagram-pagina, omdat hij door supporters onder vuur werd genomen.