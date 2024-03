Zwak Ajax voorkomt historische zege van Fortuna Sittard ternauwernood

Ajax heeft een thuisnederlaag tegen Fortuna Sittard ternauwernood afgewend. Kort voor tijd stond Ajax met 1-2 achter en leek de eerste zege voor Fortuna in Amsterdam sinds 1999 aanstaande. Een laat doelpunt van Brian Brobbey zorgde echter voor een puntendeling: 2-2. Ajax blijft op de vijfde plek in de Eredivisie; Fortuna staat nog steeds tiende.

Ajax kon deze wedstrijd niet beginnen met topscorer Brobbey, die had volgens trainer Van ’t Schip nog te veel last van pijntjes. De spits startte uit voorzorg niet, maar hij kon wel op de bank plaatsnemen. Bij Fortuna zat Alen Halilovic wederom op de bank, net als in de wedstrijd tegen Excelsior (5-2 winst). De grote man van in dat duel en oud-speler van Ajax, Kaj Sierhuis, stond weer als diepste aanvaller opgesteld.

De eerste helft in de ArenA voltrok zich niet in het hoogste tempo. Beide ploegen hadden moeite om echte kansen te creëren. Voor de thuisploeg was het dan ook heel prettig dat het na één van de zeldzame kansen gelijk omzette in een doelpunt. Na balverlies van Fortuna op het middenveld in de achtste minuut, kreeg Kenneth Taylor de bal aangespeeld. De middenvelder van Ajax ging slalommend op avontuur en besloot vanaf de zestienmeterlijn te schieten. Het schot belandde in de linkerbovenhoek: 1-0 voor de thuisploeg. In het vervolg van de eerste helft viel er geen uitgespeelde kans voor een van de twee teams te noteren. Ajax had de controle, maar echte dreiging ontbrak.

Net als in de eerste helft, begon de tweede helft met een snel doelpunt. In de 49ste minuut kwam Fortuna namelijk op gelijke hoogte: Justin Lonwijk stuurde Deroy Duarte diep en de middenvelder van de uitploeg besloot vrij snel en hard op doel te schieten uit een moeilijke hoek. Doelman Diant Ramaj leek dat niet te verwachten en zag er daar niet goed uit. Zo kreeg Ajax de deksel op de neus na het terughoudende aanvalsspel in de eerste helft. Een dik kwartier later werd het zelfs erger voor de thuisploeg: een afstandsschot van Inigo Cordoba werd flink van richting veranderd, waardoor Sierhuis de bal simpel kon intikken. Ramaj was namelijk al naar de andere hoek gedoken: 1-2. In het restant van de wedstrijd bleef het aanvalsspel van de thuisploeg ongeïnspireerd en voorspelbaar. Invaller Brobbey kreeg rond de 78ste minuut nog wel een aardige kans, maar hij kopte recht op doelman Michael Verrips. In de 89ste minuut was het echter wel raak voor de nummer 9 van Ajax die een geblokkeerd schot van Josip Sutalo na een corner tot doelpunt promoveerde. Daarna volgden geen grote kansen meer, waardoor de einduitslag 2-2 werd.

Door het gelijke spel blijft Ajax steken op 40 punten, zes achter nummer vier AZ. Go Ahead Eagles en NEC hijgen in de nek van de hoofdstekelijke formatie. Fortuna Sittard staat na het duel op 32 punten en heeft een virtuele negende plek in handen.