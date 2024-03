Wereldactie Sergiño Dest absolute hoogtepunt tijdens finale tussen VS en Mexico

De Verenigde Staten hebben zich in de nacht van zondag op maandag ten koste van Mexico verzekerd van de eindwinst van de CONCACAF Nations League. De Amerikanen waren in de eindstrijd met 0-2 te sterk voor hun buurland. PSV-verdediger had een basisplaats en kreeg met een schitterende actie, die net geen doelpunt opleverde, de handen op elkaar.

De vleugelverdediger verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor FC Barcelona. Waar hij onder Ronald Koeman nog regelmatig aan de aftrap verscheen, verdween hij onder diens opvolger Xavi Hernández meer en meer uit beeld. Dest vertrok in de zomer van 2022 op huurbasis naar AC Milan, maar in Italië kon hij weinig tot geen potten breken. Hij keerde afgelopen zomer bij PSV terug op de Nederlandse velden. Dest maakt in Eindhoven dusdanig veel indruk, dat de koploper van de Eredivisie hem dolgraag definitief wil overnemen. PSV heeft een optie tot koop, maar onduidelijk is nog hoe Dest tegenover een langer verblijf in Eindhoven staat.

Artikel gaat verder onder video

Dat Dest uitstekend kan voetballen, bewees hij afgelopen nacht ook in de finale van de Noord-Amerikaanse Nations League. De Verenigde Staten dankten doelpunten van Tyler Adams (vlak voor rust) en Giovanni Reyna (na bijna twintig minuten voetballen in de tweede helft) voor de eindzege, maar het hoogtepunt van de wedstrijd was misschien wel een actie van Dest in de slotfase van de eerste helft. Dest, die bij PSV doorgaans als linkervleugelverdediger speelt maar bij zijn land de rechterflank bestrijkt, begon aan een actie en zette met een dubbele schaar zijn Mexicaanse tegenstander te kijk. Met nóg een schijnbeweging zette hij nóg een tegenstander op het verkeerde been, alvorens met zijn links uit te halen. Zijn inzet vloog rakelings over het doel.

Dest was overigens niet de enige huidige Eredivisie-speler die in de Nations League-finale aan de aftrap verscheen. Hirving Lozano, teamgenoot bij PSV, stond negentig minuten in het veld. Ricardo Pepi, zijn andere teamgenoot bij PSV, begon op de bank en kwam uiteindelijk ook niet binnen de lijnen. Malik Tillman mocht nog wel invallen. Bij Mexico had voormalig Ajacied Edson Álvarez een basisplaats, evenals Jorge Sánchez. Laatstgenoemde wordt door Ajax dit seizoen verhuurd aan FC Porto. Feyenoord-spits Santiago Giménez kwam als invaller binnen de lijnen, maar kon een Mexicaanse nederlaag dus niet voorkomen. Giménez werd zelfs nog op de bon geslingerd vanwege een vermeende schwalbe.

Homofobe spreekkoren

De ontmoeting tussen Mexico en de Verenigde Staten werd in de slotfase overigens tweemaal stilgelegd wegens homofobe spreekkoren van de Mexicaanse fans. “De beveiliging heeft verschillende fans opgepakt en uit het stadion verwijderd. De arbitrage heeft in deze zaak juist gehandeld. Het is extreem teleurstellend dat dit probleem zich blijft voordoen tijdens wedstrijden”, reageert de Concacaf. Het is niet voor het eerst dat Mexicaanse supporters zich van hun slechte kant laten zien. Vorig jaar werd de halve finale tussen de VS en Mexico in hetzelfde toernooi al ontsierd door homofobe leuzen.