Tillman en Pepi zien mega-cultheld van NAC na één minuut scoren

Team USA heeft donderdagnacht ternauwernood af weten te rekenen met Jamaica in de halve finale van de Concacaf Nations League. De thuisploeg, waar PSV'er in de basis mocht beginnen, won uiteindelijk na verlenging met 3-1 in een duel waarin ex-Eredivisionisten de hoofdrollen innamen.

De Jamaicanen kwamen al na één minuut voetbal op voorsprong door een doelpunt van voormalig NAC Breda-cultheld Greg Leigh. Leigh, die in seizoen 2018/19 het shirt van NAC droeg, werd - ondanks het geringe aantal minuten speeltijd - een publiekslieveling in Breda. Met een kopbal bij de tweede paal bracht de linkervleugelverdediger zijn nationale team op voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Héél lang leek het erop dat die ene goal van Leigh (tegenwoordig Oxford United, red) genoeg was voor de finaleplaats, totdat Cory Burke met een eigen goal in de 96e minuut voor een verlenging zorgde. In die verlenging was het voormalig VVV-Venlo-spits Haji Wright die de Verenigde Staten - wederom in de 96e minuut - op 2-1 bracht. Diezelfde Wright maakte niet veel later ook nog de 3-1 voor USA. Ricardo Pepi maakte na een uur voetbal zijn opwachting.

Door de overwinning mag Team USA in de Nations League-finale aantreden tegen Mexico, dat donderdagnacht met 0-3 wist te winnen van Panama. Oud-Ajacied Edson Álvarez was trefzeker, terwijl Santiago Giménez - tot grote woede van hemzelf - negentig minuten op de bank bleef zitten.