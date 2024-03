PSV wil verder met belangrijke Amerikanen, maar situaties blijven complex

PSV heeft op dit moment vier Amerikaanse spelers in de selectie, waarvan drie belangrijke spelers voor de hoofdmacht. De koploper van de Eredivisie wil , en langer behouden. Of dit ook mogelijk is, hangt af van andere clubs.

Dest is als linksback een vaste waarde voor de ploeg van trainer Peter Bosz. In 33 wedstrijden voor PSV kwam de vleugelverdediger tot twee doelpunten en zes assists. Volgens het Eindhovens Dagblad hebben gesprekken tussen beide partijen nog geen vruchten afgeworpen. PSV kan de optie tot koop lichten bij FC Barcelona, maar moet ook een overeenstemming vinden met de speler zelf en dat lukt nog niet. Zo wacht Dest op de ideeën van de nieuwe trainer van FC Barcelona en kan hij veel meer geld verdienen bij andere clubs.

Artikel gaat verder onder video

Malik Tillman is op zijn beurt eigendom van Bayern München en het is nog onduidelijk wat de Duitse club met hem wil. Door een paar miljoen over te maken aan PSV, kan de club uit Beieren ervoor zorgen dat de optie tot koop niet mogelijk is. Vervolgens kan Bayern bepalen of ze Tillman zelf in de selectie willen houden of de Amerikaan aan een andere club verkopen. De middenvelder zou erg tevreden zijn in Eindhoven.

Bij Ricardo Pepi ligt de situatie iets anders. De oud-speler van FC Groningen moet topscorer Luuk de Jong voor zich dulden en het is ongewis wanneer laatstgenoemde vanwege zijn leeftijd minder wedstrijden voor PSV zal spelen. In de minuten dat Pepi speelt, is hij echter wel belangrijk voor de Eindhovenaren, waardoor ook een langer verblijf voor hem voor de koploper van de Eredivisie gewenst is. De vierde Amerikaan is overigens Richard Ledezma, die weinig speelt bij PSV en deze zomer hoogstwaarschijnlijk vertrekt.