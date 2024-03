Recordaantal toeschouwers bij Ajax - Chelsea: 'Nooit eerder zoveel fans bij een vrouwenwedstrijd'

De vrouwen van Ajax worden dinsdagavond gesteund door een recordaantal toeschouwers. Er zijn (tot aan maandag) al 34.200 kaartjes verkocht voor de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea in de Johan Cruijff ArenA.

Nooit eerder kwamen er in Nederland zoveel mensen af op een vrouwenwedstrijd, zo weet Ajax te melden. Vorig seizoen werden 33.700 tickets verkocht voor de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Het record in Nederland stond op naam van de Women's Champions League-finale in het Philips Stadion in mei. Voor het treffen tussen Barcelona en VfL Wolfsburg werden 34.120 kaarten verkocht.

Het duel tussen de Ajax Vrouwen en Chelsea wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap van de wedstrijd is dinsdagavond om 18:45 uur. De Ajax Vrouwen bereikten de kwartfinale door in een poule met Paris Saint-Germain, AS Roma en Bayern München als tweede te eindigen. De return tussen Ajax en Chelsea wordt op woensdag 27 maart gespeeld op Stamford Bridge.

Ajax pakt dinsdagochtend op de socialmediakanalen uit met een speciale video, als opwarmertje voor de kraker. In de video wordt stilgestaan bij de route die de speelsters aflegden om op dit podium te kunnen staan. “From her story to history”, schrijft Ajax.