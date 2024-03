Rigoureuze beslissing van Ajax heeft voor Gabriel Misehouy (18) grote en pijnlijke gevolgen

speelt sinds eind januari geen wedstrijden meer voor Jong Ajax, waardoor de middenvelder ook niet meer is opgeroepen voor interlands bij de verschillende jeugdteams van het Nederlands elftal. De beslissing van de Amsterdammers, die is genomen omdat de middenvelder zijn aflopende contract niet wil verlengen, heeft grote gevolgen voor het talent.

Misehouy, in de eerste seizoenshelft met zeven doelpunten een van de belangrijkste spelers voor Jong Ajax, speelde zijn laatste wedstrijd voor de beloftenploeg van trainer Dave Vos op 22 januari tegen FC Groningen (0-1 verlies). Sindsdien traint Misehouy alleen nog maar op Sportpark De Toekomst en komt hij niet meer in actie in wedstrijden. Reden daarvoor is het feit dat de aanvallende middenvelder zijn contract in Amsterdam niet wil verlengen, waardoor Ajax aan andere spelers de voorkeur geeft.

In de zomer gaat Misehouy vermoedelijk op zoek naar een andere club, maar de huidige situatie is lastig voor de achttienjarige voetballer. Een half jaar lang speelt de Ajacied geen wedstrijden en daarnaast komen zijn kansen op interlands te vervallen Oranje O18-coach Mischa Visser had graag gebruik gemaakt van Misehouy, maar kan de aanvallende middenvelder niet selecteren wegens de rigoureuze beslissing van Ajax.

"Hij traint wel, maar speelt geen wedstrijden. Daardoor was het duidelijk dat wij hem niet gingen oproepen en dat heb ik hem ook in een vroeg stadium verteld", zegt Visser in gesprek met ESPN. "Het is jammer", geeft de trainer, die een hoge pet op heeft van Misehouy, toe: "In goeden doen is hij (Misehouy, red.) een jongen die ons erg zou kunnen helpen."