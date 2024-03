Ronald de Boer doet voorspelling over blessure van Frenkie de Jong

Ronald de Boer vreest dat de komende interlands met het Nederlands elftal moet missen. De middenvelder van Barcelona raakte zondagavond geblesseerd aan zijn enkel in de uitwedstrijd tegen Athletic Club.

“Hij heeft een beetje pech”, ziet De Boer bij Ziggo Sport na het bekijken van de beelden van het duel tussen De Jong en Unai Gómez. “In de lucht krijgt hij een tikje en daardoor raakt hij een beetje uit balans. Hij had niet meer de controle over zijn enkel en zwikte erdoorheen. Hij ging behoorlijk erdoorheen. Je weet niet of de enkelband is opgerekt of echt afgescheurd. Hij had wel veel pijn.”

De blessure komt op een slecht moment voor het Nederlands elftal, dat deze maand vriendschappelijke wedstrijden speelt tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart). “Die wedstrijden tegen Duitsland en Schotland komen denk ik iets te vroeg. Hij zal er nu een tijdje uit zijn en moet dan weer opgetraind worden”, verwacht de analist. “Ik verwacht dat dat een no-go is. We weten wat we aan Frenkie hebben, dus kan de bondscoach wat andere dingen proberen.”

De Jong was niet de enige middenvelder van Barcelona die in de eerste helft geblesseerd uitviel. Ook Pedri moest voortijdig naar de kant. Hij verstapte zich na het versturen van een pass. Pedri werd vervangen door Lamine Yamal en nam hevig geëmotioneerd plaats in de dug-out. “Ik denk dat het voor Frenkie nog wel meevalt, maar voor Pedri vrees ik het ergste. Je ziet bij hem de teleurstelling en frustratie. Alles komt eruit”, aldus De Boer.