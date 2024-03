Ronald Koeman gefileerd en voltallige linie van het Nederlands elftal door de mangel gehaald

Valentijn Driessen is allesbehalve onder de indruk van het optreden van het Nederlands elftal tegen Duitsland, zo schrijft de verslaggever van De Telegraaf in zijn column voor de ochtendkrant. Driessen constateert dat de Duitsers dik verdiend zegevierden in Frankfurt en dat het vertrouwen bij Oranje in aanloop naar het EK alleen maar minder wordt.

Ronald Koeman kreeg op een presenteerblaadje wat zijn team juist niet beheerst, terwijl dat niet de bedoeling was", begint Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "Hij hoopte tactisch juist extra wapens aan zijn formatie te kunnen toevoegen voor over ruim twee maanden als de EK-groepsfase start. Tegen Duitsland viel Koeman zoals bedoeld terug op het 5-3-2-systeem. Vooral om dat verder in te slijpen. Daar kwam weinig van terecht", vindt Driessen als hij terugblikt op de wedstrijd. "Ondanks zeeën van ruimte lukte het Nederland lang niet om aanvallend gevaarlijk te worden in de omschakeling. Pas in de loop van de tweede helft een enkele keer. Zonder bal kwetsbaar en met bal nauwelijks een moment dominant, niet tegen Schotland en niet tegen Duitsland, dat belooft weinig goeds."

De chef voetbal van De Telegraaf zag Joey Veerman dinsdagavond al na vier minuten spelen op fraaie wijze trefzeker zijn tegen de Duitsers, maar onder de indruk van de PSV-middenvelder is de journalist. Het hele middenveld krijgt de volle laag van Driessen: "In Frankfurt mochten Joey Veerman en Jerdy Schouten samen doen wat van De Jong in zijn eentje wordt verwacht. Maar uitblinken bij PSV in de Eredivisie is toch een heel ander verhaal dan met Nederland overeind blijven tegen Duitsland. Laat staan het bij de hand nemen van de nationale ploeg. Ook de bejubelde Tijjani Reijnders ondervond dat. Nu was hij het die op het middenveld grossierde in balverlies", geeft de columnist aan.

De conclusie van Driessen is dat het vertrouwen binnen het Nederlands elftal eerder is afgenomen dan is toegenomen: "Wat rest is hoop, hopen op een succesvol Europees kampioenschap. Maar zoals iedereen weet is hoop niet meer dan uitgestelde teleurstelling", besluit de journalist,