Ronald Koeman ontwijkt gevoelige vraag: 'Totaal niet aan de orde, ga ik niet op in'

Ronald Koeman wil weinig kwijt over de toewijzing van het WK 2034 aan Saudi-Arabië. Volgens de bondscoach van het Nederlands elftal is hij niet de juiste persoon om dergelijke vragen aan te stellen.

De bondscoach was onlangs zelf in het land, om Georginio Wijnaldum op te zoeken bij Al-Ettifaq. Op de persconferentie van maandagmiddag krijgt hij de vraag of Saudi-Arabië een land is waar een WK georganiseerd zou moeten worden. “Dat is totaal niet aan de orde nu. Het is gehouden in Qatar en iedereen is daar uiteindelijk heen gegaan. Dat moet ieder voor zichzelf bepalen. Ik ga daar niet verder op in."

Artikel gaat verder onder video

Er lijkt weinig veranderd aan de houding van de top van de KNVB. De kritiek op het WK 2022 in Qatar kwam volgens velen te laat, maar ook met die kennis in het achterhoofd is vooraf geen bezwaar gemaakt tegen de Saudische toewijzing. “Stel die vraag aan Nigel de Jong (directeur topvoetbal, red.). Ik vind dat nu totaal niet belangrijk”, aldus Koeman.

In november ging Koeman ook al een vraag over het WK 2034 uit de weg. “Daar hoef ik toch niet over na te denken? Je zegt zelf al dat ik daar niet bij zal zijn en dat geloof ik ook niet”, zei hij toen tegen journalist Noa Vahle. “Ik heb het daar met de KNVB ook niet over gehad, nee.” Saudi-Arabië was formeel de enige kandidaat om het WK 2034 te organiseren, nadat Australië afhaakte.

Amnesty International luidt geregeld de noodklok over mensenrechtenschendingen in de oliestaat. “De vrijheid van meningsuiting wordt ernstig beknot, er worden regelmatig executies en lijfstraffen uitgevoerd, er vinden oneerlijke rechtszaken plaats, de sjiitische minderheid wordt stelselmatig gediscrimineerd en vrouwen hebben veel minder rechten dan mannen. Wie zich hierover kritisch uitlaat, wordt zwaar gestraft”, stelt de mensenrechtenorganisatie.