Ronald Koeman heeft geen trek in vraag van Noa Vahle

Bondscoach Ronald Koeman had geen trek om de vraag van Noa Vahle te beantwoorden tijdens de persconferentie dinsdagochtend. De journaliste wilde weten hoe de keuzeheer van het Nederlands elftal aankeek tegen de ontwikkelingen rond het WK in 2034, dat in Saudi-Arabië gehouden gaat worden. Ook wilde hij niets zeggen over een eventueel statement.

“Is dat al zeker?”, vroeg Koeman over het besluit om het toernooi naar Saudi-Arabië te halen. Vahle gaf aan dat het de enige kanshebber is en dus het eindtoernooi naar het land in het Midden-Oosten zal gaan. “Daar hoef ik toch niet over na te denken? Je zegt zelf al dat ik daar niet bij zal zijn en dat geloof ik ook niet. Ik heb het daar met de KNVB ook niet over gehad, nee”, wilde Koeman er weinig over zeggen.

Bekijk in onderstaand fragment de vraag van Noa Vahle die Koeman niet echt wilde beantwoorden.