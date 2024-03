Royston Drenthe walgt van PSV'er: 'Hij moet nu niet bij mij in de buurt komen, dat is heel duidelijk!'

Royston Drenthe heeft zich zondagmiddag gestoord aan PSV-speler . De aanvallende middenvelder was kort nadat hij binnen de lijnen kwam tegen zijn oud-werkgever Feyenoord trefzeker en vierde dat uitbundig. Het irriteerde Drenthe, zo geeft hij aan in een video op Instagram.

Drenthe krijgt in een video op het Instagram-account van Andy van der Meijde de vraag met welke PSV-speler hij op dit moment niet mee op stap zou willen gaan. De oud-verdediger hoeft daar niet lang over na te denken: "Dat is toch wel heel duidelijk. Guus Til zou op dit moment niet bij mij in de buurt moeten komen. Alleen maar om het feit dat hij Feyenoorder was, hij juichte op dat moment dat hij scoorde...Heel dat Feyenoord-gevoel is voor mijn gevoel helemaal weggedrukt", vindt Drenthe.

Artikel gaat verder onder video

De oud-verdediger is niet de enige die kritiek heeft op Til, want ook op sociale media klonken er vanuit de Feyenoord-supporters negatieve geluiden over Til. Drenthe herhaalt in het video-item met Andy van der Meijde en Youtuber Qucee zijn eerste oproep: "Als hij (Til, red.) nu bij mij in de zone was geweest, dan hadden we wel een woordenwisseling gehad."