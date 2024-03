Gijs Smal: 'Ik heb niet zo'n bijzonder contract, maar geld doet me niets'

maakt deze zomer naar verluidt de overstap naar Feyenoord, maar daar zit volgens de verdediger niet zozeer een financiële reden achter. De linksback had bij FC Twente naar eigen zeggen een niet al te bijzonder contract, maar ziet dat niet als de reden om te vertrekken.

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Smal hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen in Rotterdam speelt. De verdediger kon dit in een interview met Voetbal International rondom de wedstrijd tegen Sparta (2-1) echter niet bevestigen. “Er is wel eens contact geweest met Feyenoord, maar ook met andere clubs. Op dit moment heb ik nog nergens getekend.” Smal gaf echter wel aan dat de kans dat hij bij FC Twente blijft spelen zeer gering is. En dus loopt hij aankomende zomer gratis de deur uit.

Er werd vervolgens gespeculeerd dat geld de belangrijkste motivator voor hem zou zijn om bij Feyenoord te gaan tekenen. Dat ontkent Smal. “Geld doet me niks. Dat kan ik na mijn carrière ook nog verdienen. Ik ben transfervrij bij FC Twente gekomen, maar heb ook geen tekengeld gehad. En over mijn contract hier zou je kunnen zeggen dat het niet zo bijzonder is. Het is bovendien nooit veranderd sinds ik hier tekende. Maar dat is het probleem niet.”

Smal wil zichzelf verder ontwikkelen en stappen maken in zijn voetballoopbaan. “Als er iets voorbijkomt wat een stap vooruit kan zijn, dan wil je wel zien of je dat aankan. Niet vanwege het geld, maar om later terug te kijken op mijn carrière en te kunnen zeggen: ik heb alles eruit gehaald. Soms moet je een sprong in het diepe wagen.”