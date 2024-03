Supportersclub Ajax eist opheldering van clubleiding: ‘De onderste steen moet boven!’

De AFCA Supportersclub heeft in een brief aan Ajax om duidelijkheid gevraagd rondom een aantal lopende processen, zo laat het in een bericht op Facebook weten. Onder meer Sven Mislintat, Louis van Gaal en Michael van Praag komen in de brief aan bod. Verder wordt benoemd dat de chaos onder het bewind van Mislintat in de toekomst koste wat kost moet worden voorkomen.

De supportersvereniging vindt dat de Amsterdamse club wat meer naar buiten mag treden over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Zo is het op dit moment vrij stil over het onderzoeksrapport dat de KPMG zou leveren rondom mogelijke belangenverstrengeling bij transfers van Mislintat. De Duitser zou namelijk zelf baat bij het halen van bepaalde spelers naar Ajax hebben gehad. Dit onderzoek werd september jongstleden gestart en zou ‘weken kunnen duren’. Ondertussen zijn we zo’n zes maanden verder. Bovendien wil Ajax enkel de belangrijkste bevindingen gaan delen, iets waar de supportersvereniging zich niet in kan vinden. Openheid wordt namelijk geëist.

Maar er zijn meer keuzes waar de AFCA Supportersclub zijn vraagtekens bij zet. Zo vragen zij zich af wat de precieze rol is van Louis van Gaal, die in oktober als adviseur van de Raad van Commissarissen is aangesteld. En wordt er ook iets met zijn advies gedaan? Bovendien zijn Michael van Praag en Leo van Wijk in november 2023 aan de RvC toegevoegd, maar hebben zij hun tijdelijke functie nog niet neergelegd. De twee heren moesten opvolgers zoeken en vervolgens weer in de schaduw treden, maar dit is nog niet gebeurd.

Ook het lanceren van een Integriteitscommissie binnen de RvC van Ajax werd volgens de brief niet gewaardeerd. De supportersvereniging ziet niet hoe dit belangenverstrengeling in de toekomst tegen moet gaan, aangezien er juist van buitenaf een toezichthouder moet zijn, niet binnen de RvC. Er wordt afgesloten met een vindicatieve noot die refereert naar de periode onder Mislintat: “Niemand mag ongestraft aan onze club komen. De onderste steen moet boven!”