Tahamata doet noodkreet en laat hele Johan Cruijff ArenA klappen, inclusief Kelvin de Lang

Simon Tahamata kreeg zondagmiddag een eerbetoon van Ajax. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Utrecht nam hij afscheid van de club. Hij riep de supporters op om het vertrouwen in de club te behouden.

Tahamata kreeg bij de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA een erehaag van de fans. Die werd mede georganiseerd door de Molukse fans van supportergroep AFCA Maluku. "Dat was een hele grote verrassing”, zei Tahamata tegen AT5. “Ik heb er geen woorden voor. Dit had ik niet verwacht, ik dacht dat de club iets zou organiseren, maar dit is mijn eigen volk dat mij aan het uitzwaaien is. Alles wat wij in onze cultuur hebben heb ik vandaag meegemaakt, daar ben ik ze heel dankbaar voor.”

Vervolgens werd Tahamata in het stadion ook toegejuicht door de fans. Hij gaf een speech die hij afsloot met de woorden: “Wij zijn Ajax en we komen er wel weer uit. Heb vertrouwen in de club. Heb vertrouwen in de club, alsjeblieft!” Daarmee kreeg Tahamata de handen op elkaar van de supporters én van de tijdelijke technisch directeur Kelvin de Lang, zo was te zien op beelden van ESPN.

Tahamata neemt na tien jaar afscheid als techniektrainer bij Ajax. Hij vertrekt naar Berlijn, waar hij aan de slag gaat bij een door hem zelf opgezette voetbalschool. Tahamata speelde tussen 1976 en 1980 zelf voor Ajax. In die periode werd hij driemaal kampioen met de club.

