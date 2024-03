Taylor pakt zijn moment tijdens Ajax - FC Utrecht en krijgt eindelijk de reactie die hij wil

Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht omgezet in een overwinning. Dankzij doelpunten van Brian Brobbey en wonnen de Amsterdammers met 2-0; een rode kaart voor Devyne Rensch vormde een smet op de zege. Taylor, de afgelopen maanden veelvuldig bekritiseerd door het publiek, vierde zijn doelpunt uitbundig met de fans. Hij werd vervolgens gewisseld en kreeg applaus, waar hij de afgelopen tijd meermaals werd uitgejouwd.

Voor FC Utrecht komt na vijftien wedstrijden een eind aan de ongeslagen reeks in de Eredivisie. Ajax oogde zeldzaam solide. De ploeg van trainer John van 't Schip gaf opvallend weinig kansen weg, waarbij basisdebutant Ahmetcan Kaplan direct zijn waarde toonde.

Bij Ajax maakte een blessure van Josip Šutalo de weg vrij voor het basisdebuut van Kaplan. De Turk was al de dertigste basisspeler van Ajax dit seizoen. Daarnaast verving Gooijer op de rechtsback Gaaei die - in samenspraak met Van ’t Schip - vandaag buiten de selectie werd gelaten. Op het middenveld keerden Henderson en Mannsverk terug in de basisformatie. Voor de laatstgenoemde was dit pas zijn tweede basisplaats in het Ajax-shirt. Waar de Amsterdamse opstelling weer bol stond van de mutaties, stuurde FC Utrecht-coach Jans exact dezelfde elf namen het veld in als vorige week tegen Heracles Almelo.

Ajax kreeg de voorbij periode dreun op dreun te verwerken en bleef heel februari zonder Eredivisie-overwinning. De Amsterdammers begonnen daarom behoudend aan het duel en omdat de Utrechters dat ook deden, ontspon zich een gezapig begin van de wedstrijd. Pas kort voor rust viel er aan beide kanten wat gevaar te noteren. Eerst ontdeed Lammers zich knap van Rensch, maar de spits had zijn vizier nog niet op scherp staan. Dat had Brobbey aan de andere kant wel. Een diepe bal van Kaplan werd vakkundig verlengd door Sosa en daarmee bracht de Kroaat zijn aanvalsleider in stelling. Brobbey schoof de bal onder Branderhorst door en tekende kort voor rust voor zijn vijftiende van het seizoen.

Een zekerheid voor een overwinning was de voorsprong allerminst. In drie van de vier laatste thuiswedstrijden verspeelde Ajax namelijk een 1-0 voorsprong. Het ontbeerde FC Utrecht echter aan creativiteit en power om de vandaag degelijke defensie van Ajax te slechten. Net als in het eerste bedrijf hadden beide doelmannen het rustig. Toch zag Branderhorst een kwartier voor tijd voor de tweede maal een bal door zijn benen in het doel verdwijnen. Na een uitstekende combinatie tussen Taylor en Brobbey rondde de middenvelder beheerst af. Een rode kaart van Rensch in de slotfase - nadat hij zijn noppen vol op de voet van Lammers plantte - bracht Ajax niet meer aan het wankelen. Voor het eerst sinds eind november hield Ajax het doel schoon en dankzij de overwinning verkleinde Ajax het gat met nummer vier AZ tot vier punten.