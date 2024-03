Theo Janssen begrijpt pijnlijke reserverol bij PSV: 'Hij is heel geforceerd aan het voetballen'

Peter Bosz heeft uitgelegd waarom hij in de basiself waarmee PSV het donderdagavond opneemt tegen Borussia Dortmund geen plaats heeft ingeruimd voor miljoenenaankoop . De Mexicaan start in het Signal Iduna Park op de bank omdat de oefenmeester op zijn positie links voorin kiest voor . Theo Janssen kan begrip opbrengen voor die beslissing.

"We hebben de week hiervoor Johan (Bakayoko, red.) even wat rust gegeven, en ik wil met een extra middenvelder, Tillman, Dortmund proberen pijn te doen", motiveert Bosz de reserverol van de Mexicaan voor de camera's van RTL. Over de beslissing om de deze zomer voor veel geld van Napoli teruggehaalde Lozano daarmee tot de bank te veroordelen zegt Bosz: "Je spreekt met je staf en je gaat na wat met de beschikbare spelers, voor deze wedstrijd, het beste is. En wij denken dat dit het beste is."

Daarnaast kan Joey Veerman, die de afgelopen twee wedstrijden (tegen Feyenoord en Go Ahead Eagles) geblesseerd moest toekijken, in Dortmund weer starten op het middenveld. Presentator Marcel Maijer herinnert Bosz aan zijn eerdere uitspraak, waarin de trainer stelde spelers alleen op te stellen als zij 'honderd procent' zijn: "Ja, anders speelt hij niet. Maar of dat voor 90 minuten is, dat zal moeten blijken", lacht de trainer daarop.

Analisten Boudewijn Zenden en Theo Janssen konden voorafgaand aan het gesprek met Bosz wel begrip opbrengen voor de beslissing om Lozano te passeren. "Sinds hij teruggekomen is, is hij niet meer de Lozano die vertrok", stelt Janssen onomwonden. "Ik vind dat hij heel erg bezig is om op zoek te zijn om belangrijk te zijn. Om te scoren, assists te geven. Dus hij is heel geforceerd aan het voetballen. Dus ik begrijp wel dat Bosz Tillman daar neerzet in een iets vrijere rol."

