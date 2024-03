Driessen vindt dat Bosz moet ingrijpen: 'Hij heeft het gewoon niet, is een blinde'

Valentijn Driessen is van mening dat PSV-trainer Peter Bosz uit zijn basiself moet houden voor de return tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De Eindhovenaren gaan zich woensdagavond proberen te plaatsen voor de volgende ronde van het miljardenbal en Lozano is er ongetwijfeld op gebrand om zijn ploeg bij de hand te nemen, maar de aanvaller heeft sinds zijn terugkeer naar Nederland nog maar weinig potten kunnen breken.

PSV trok afgelopen zomer in een vroeg stadium van de transferwindow de portemonnee voor de komst van Noa Lang en telde in de slotfase ook nog vijftien miljoen euro neer om Lozano terug te halen naar Eindhoven. De Mexicaan had PSV vier jaar eerder voor het drievoudige verruild voor Napoli, maar had heimwee naar het Philips Stadion en klopte in de zomer dus aan met de vraag of hij weer voor PSV mocht gaan spelen. De Eindhovenaren verwelkomden hem met open armen, maar hebben sinds zijn terugkeer nog niet heel veel plezier aan hem kunnen beleven.

Na 25 wedstrijden in alle competities staat de teller op vijf doelpunten en drie assists. Drie van de vijf doelpunten maakte Lozano op 29 oktober in de thuiswedstrijd tegen Ajax (5-2). Sindsdien wist hij alleen nog te scoren tegen PEC Zwolle, maar dat is ook alweer een paar maanden geleden. Bosz houdt desondanks vast aan de Mexicaan, al vindt Driessen het tijd om hem naar de kant te halen. “Lozano heeft het gewoon niet. Ik vond hem in zijn eerste periode bij PSV wel aardig spelen, maar geen hele grote speler. Het is een blinde, naar binnen en dan schieten”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Mike Verweij vindt Lozano een ‘goede’ speler, maar zou in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund evenals Driessen voor Malik Tillman kiezen. “Omdat ik denk dat Tillman een nóg betere speler is. Lozano kan ook een gevaar in zijn eigen ploeg worden. Hij loopt zo tegen zichzelf te voetballen dat hij ook nog domme gele kaarten pakt. In zulke belangrijke wedstrijden, met veel druk erop… Dan weet ik niet of het verstandig is om hem op te stellen”, zo klinkt het. Lozano had in de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund een basisplaats. Hij liep in de 22e minuut tegen een gele kaart aan en werd na 75 minuten vervangen. De teller staat in de Champions League al op vier gele kaarten, tegenover nul doelpunten en nul assists.