Driessen zorgt voor ongeloof met uitspraak over De Jong en Schouten: 'Ik zou de podcast niet terugluisteren'

Valentijn Driessen denkt dat het Nederlands elftal niet per se minder hoeft te worden van de afwezigheid van . De verslaggever van De Telegraaf ziet in de ideale vervanger van de middenvelder van FC Barcelona, die zondagavond geblesseerd uitviel en wegens een verstuikte enkel mogelijk de komende oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland aan zich voorbij moet laten gaan.

Driessen vond Schouten zondagmiddag tijdens de ‘topper’ tussen PSV en Feyenoord ‘met afstand’ de beste man van het veld. In een wedstrijd waarin volgens Driessen enorm veel fouten werden gemaakt door beide ploegen, zag hij Schouten juist (bijna) alles goed doen. “Hij doet vrijwel weinig tot niets fout en is klaar om in het Nederlands elftal te spelen, helemaal als De Jong nu afvalt”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dan kan hij mooi in die rol van De Jong spelen. Ik denk dat het Nederlands elftal daar niet slechter van hoeft te worden, omdat Frenkie alles maar brengt en Schouten passt alles.”

Artikel gaat verder onder video

De mening van Driessen dat Oranje niet per se minder wordt als Ronald Koeman Schouten in plaats van De Jong op de positie voor de verdediging zet, leidt tot cynische reacties bij zijn collega’s Pim Sedee en Mike Verweij. Vooral Sedee moet heel erg lachen. Driessen vertelt in de eerste minuten van de podcast dat hij het ongelooflijk vindt dat Kick-off zoveel luisteraars heeft omdat er naar zijn eigen mening heel wat ‘onzin’ wordt verkondigd. Volgens Sedee doet Driessen dat in de nieuwste aflevering ook door te stellen dat het Nederlands elftal zónder De Jong maar mét Schouten niet slechter voor de dag hoeft te komen.

“Schouten vindt altijd de vrije man in de verste linie. Frenkie gaat lopen, lopen, lopen. Staat alles dicht en dan wordt het moeilijk”, tracht Driessen zijn mening te verdedigen. Verweij zou de podcast ‘niet terugluisteren’, zegt hij lachend. De Ajax-watcher heeft de ontmoeting tussen PSV en Feyenoord niet live kunnen zien, maar kan aan de hand van de samenvatting wel stellen dat Schouten ‘erg goed’ is. “Maar ik moet wel zeggen: Frenkie de Jong heeft natuurlijk veel ervaring in het Nederlands elftal en Schouten is daar al een keer bevangen door plankenkoorts. Als hij dan op een groot toernooi staat… Ik moet het nog zien. Ik vind hem wel een goede voetballer, maar dan moet hij ook mentaal zo sterk zijn om voor het oog van de hele wereld even te presteren in Oranje.”