Frenkie de Jong vestigt record en verdeelt de meningen in Spanje

Het optreden van tijdens de benauwde zege van FC Barcelona tegen Las Palmas (1-2) verdeelt de meningen in Spanje. Waar sommige Spaanse kranten lovend zijn over het spel van de 26-jarige middenvelder, klinkt er ook felle kritiek.

Zo vindt Sport dat De Jong niet heeft gebracht wat er van hem werd verwacht. "In tegenstelling tot sommige teamgenoten maakte hij geen individuele fouten, maar hij droeg ook niet bij aan oplossingen. In de extra tijd van de eerste helft gaf hij een onzorgvuldige voorzet, waarbij het hele team klaarstond om af te ronden. In de tweede helft loste hij een zwak schot nadat hij op de rand van het strafschopgebied een perfecte bal kreeg", aldus de krant, die het optreden van de Oranje-international met een 5 beoordeelt.

Volgens AS was De Jong juist de beste speler op het veld. "Het spel verliep via hem. In de eerste helft was hij onzichtbaar, maar na de pauze nam hij meer verantwoordelijkheden op zich en begon hij regelmatiger en nauwkeuriger de bal aan zijn teamgenoten te leveren. Hij beproefde een keer zijn geluk, maar zijn schot buiten het strafschopgebied was zwak."

Ook L'Esportiu vindt dat De Jong over het algemeen een goede wedstrijd speelde. "Zoals altijd maakte hij, in tegenstelling tot zijn teamgenoten, geen fouten aan de bal. Het ontbrak hem wel aan ideeën om het team te helpen", aldus de Catalaanse krant. Ook Mundo Deportivo is van mening dat De Jong voor rust zijn niveau niet haalde. "Daarna verstuurde hij enkele passes achter de verdediging van de tegenstander. Van een speler die zijn strepen heeft verdiend, mag er toch meer worden verwacht."

Record

De Jong won op bezoek bij Las Palmas al zijn duels (dertien in totaal). Daarmee heeft hij een record gevestigd: het is sinds in ieder geval het seizoen 2005/06 niet voorgekomen dat een speler van Barcelona zo veel duels won met een slagingspercentage van 100 procent.