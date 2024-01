FC Barcelona krijgt 73 minuten voor aftrap van belangrijke wedstrijd zéér goed nieuws

FC Barcelona hoopt zich donderdagavond te verzekeren van een plek in de finale van de Spaanse Supercup. De ploeg van trainer Xavi Hernández trapt om 20.00 uur af tegen Osasuna, de verliezend bekerfinalist in het afgelopen seizoen. Xavi heeft in zijn basiself een plekje ingeruimd voor . Pedri is weer inzetbaar, maar de 21-jarige middenvelder begint nog op de bank.

De aanstaande rentree van Pedri is uitstekend nieuws voor FC Barcelona en Xavi. De regerend kampioen van Spanje wordt al het hele seizoen geplaagd door blessureleed. Vooral op het middenveld is het voor Xavi flink puzzelen geblazen. Pedri moest een groot deel van de eerste seizoenshelft al laten schieten wegens een hamstringblessure. Ook De Jong moest een tijdje toekijken, terwijl Gavi deze jaargang zelfs helemaal niet meer in actie komt. Pedri moest de laatste drie wedstrijden missen vanwege spierproblemen.

Gelukkig voor FC Barcelona en Xavi is Pedri fit genoeg bevonden voor de ontmoeting met Osasuna. Beide ploegen strijden donderdagavond in Saudi-Arabië om een plek in de finale van de Supercup. Daarin is Real Madrid de tegenstander. De Koninklijke won woensdagavond met 5-3 van Atlético Madrid. FC Barcelona kan een overwinning goed gebruiken. De Catalanen zetten de eerste twee duels sinds de jaarwisseling weliswaar om in een zege, maar overtuigend is het al lange tijd niet. Ze weten in ieder geval hoe het is om succesvol te zijn in de Supercup. Barça trok vorig jaar nog aan het langste eind door in de finale Real met 3-1 te verslaan.

Opstelling FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Roberto, Gündogan, De Jong, Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres.