John van den Heuvel heeft nieuws over Quincy Promes: 'Daar wordt in absolute stilte aan gewerkt'

Nederland is 'achter de schermen' druk doende om uitgeleverd te krijgen, zegt misdaadverslaggever John van den Heuvel in een video-item van De Telegraaf. De Nederlandse aanvaller van Spartak Moskou verblijft al weken in Dubai, waar hij op trainingskamp was met zijn werkgever maar werd geweigerd op de terugvlucht naar Rusland.

Promes is in Nederland in twee aparte strafzaken veroordeeld tot celstraffen. In de eerste, een steekincident op een familiefeest in Abcoude waarbij zijn neef het slachtoffer was, sprak de rechtbank vorig jaar al een straf van 1,5 jaar uit. Begin dit jaar kwam daar een straf van zes jaar overheen voor de betrokkenheid van de 50-voudig international bij de invoer van twee grote partijen harddrugs, waarvan eentje kon worden onderschept.

In Dubai zou Promes een auto-ongeluk hebben veroorzaakt en daarna de benen hebben genomen. Daarom zou hij zijn geweigerd bij de terugvlucht naar Sint-Petersburg, waar Spartak de Russische competitie hervatte. Russische media meldden recent dat Promes er met een boete vanaf zou komen, maar proces ging niet door omdat de rechter in de zaak 'door omstandigheden' niet op zijn werk zou kunnen komen. Van den Heuvel probeert erachter te komen wat er nou precies gaande is, maar stuit ook op een rookgordijn.

"Het is volstrekt onduidelijk. Ik probeer er via allerlei justitiële kanalen achter te komen wat er nou precies gaande is in Dubai", begint de misdaadverslaggever. Van den Heuvel kreeg in ieder geval wel wát informatie boven tafel: "Ik weet dat er achter de schermen wel degelijk gewerkt wordt om hem uitgeleverd te krijgen. Dat gebeurt in absolute stilte, want het laatste wat men wil is om Dubai te schofferen of iets dergelijks, om daar publiekelijk iets over te zeggen."

Uitleveringsverdrag

Wat helpt is dat Nederland, in tegenstelling tot met Rusland, met de Verenigde Arabische Emiraten (waar Dubai toe behoort) wél een uitleveringsverdrag heeft. In het kader daarvan kon bijvoorbeeld topcrimineel Ridouan Taghi, die inmiddels is veroordeeld tot levenslang, in 2019 in Dubai opgepakt worden en overgedragen worden aan de Nederlandse autoriteiten. "Er is wel grote zorg", zegt Van den Heuvel. "Er is wel een uitleveringsverdrag. Ja, dat is geheim. Maar het staat wel vast dat er mogelijkheden tot uitlevering zijn op het moment dat iemand verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit óf veroordeeld is. Dat is bij Promes in beide situaties het geval, dus juridisch gezien zou er geen reden moeten zijn om dat verzoek af te wijzen. Maar het gaat allemaal heel sloom."

Prullenbak

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de lokale autoriteiten niet op het Nederlandse verzoek in zullen gaan en Promes toestaan om terug te keren naar het (voor hem) 'veilige' Rusland. "Wat is zo'n uitleveringsverdrag dan nog waard?", vraagt Van den Heuvel zich hardop af. "Dat kan dan eigenlijk gewoon in de prullenbak gefrommeld worden, dat stelt dan niks voor."