Van Hooijdonk gelooft zijn ogen niet bij Sparta - Ajax: 'Ik gooide bijna een schoen door de tv, schandalig'

Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen hebben geen enkel begrip voor de keuze om een vrije trap te laten nemen in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax (2-2). De analisten van Studio Voetbal vinden allebei dat Branco van den Boomen zich had moeten ontfermen over de veelbesproken vrije trap in de 38ste minuut.

Ajax kreeg bij een 1-0 achterstand een vrije trap op een mooie positie, ongeveer 20 minuten van het doel van Sparta. Branco van den Boomen leek de aangewezen persoon om zich te gaan ontfermen over het buitenkansje, maar in plaats daarvan eiste Henderson de bal op. De Engelse middenvelder opteerde voor een ingestudeerde vrije trap – een combinatie met Kenneth Taylor en een schot - maar dat mislukte volledig.

“Toen heb ik de televisie bijna uitgezet”, zegt Janssen. “Dit was echt een kans. Het is de ideale afstand, dat weten Pierre en ik. De bal heeft genoeg tijd om te dalen. Van den Boomen is een speler met een aardige trap.” Van den Boomen benutte in de afgelopen drie seizoenen vijf vrije trappen. “En ik denk dat Henderson er vijf heeft genomen in heel zijn carrière”, stelt Van Hooijdonk. “Ik gooide bijna een schoen door de tv.”

Janssen, zelf ook een vrijetrappenspecialist in zijn actieve carrière, zegt dat hij dit als voetballer niet zou hebben geaccepteerd. “Als speler pak je die bal en zeg je: wegwezen. Het verbaast me sowieso. Henderson wordt bij Ajax overal neergezet om hem maar op het veld te zetten, daar lijkt het een beetje op. Hij neemt alle corners en vrije trappen. Volgens mij is het gewoon een speler die meedoet, maar ook niet meer dan dat. Er wordt gedaan alsof Maradona op het veld staat.”

Ook Van Hooijdonk ziet dat Henderson ‘móét slagen’. “Hij krijgt de aanvoerdersband en gaat zich bemoeien met dodespelmomenten, terwijl je met Van den Boomen gewoon een specialist hebt. Als je deze variant traint, dan train je die toch met Van den Boomen, niet met Henderson? Ik vind het echt schandalig, maar ik vind het zoveel zeggen over zijn rol bij Ajax. Mensen laten het allemaal maar gebeuren. Je hebt een vermogen betaald voor een speler van wie iedereen kan zien dat hij het verschil niet gaat maken.”