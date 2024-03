Van 't Schip tast in het duister over Ajax-toekomst: 'Dat is óók niet duidelijk'

John van 't Schip heeft woensdag aangegeven nog niet te weten of hij volgend seizoen nog trainer van Ajax is, of niet. De huidige interim-coach besluit uiteindelijk maar een grap te maken op het moment dat NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg doorvraagt over de toekomstplannen die de club met de voormalig speler heeft.

Op de persconferentie in Birmingham, waar Ajax morgen (donderdag) de return in de achtste finale van de Conference League afwerkt tegen Aston Villa, zegt Van 't Schip: "Ik weet dat ik dit seizoen ad interim ben, en dat ik volgend jaar in een rol van... dat moeten we nog een naam geven... mee ga helpen in het weer opbouwen van Ajax."

Over speculaties dat de oud-middenvelder ook na de zomer als hoofdtrainer aan zou blijven kan Van 't Schip dan ook 'niks zeggen', zo laat hij Stekelenburg weten: "Ik ben hier op dit moment hoofdcoach en verder weet ik niks." De NOS-journalist vraagt vervolgens of de trainer al wel zeker weet dat hij na dit seizoen in een andere rol verdergaat in Amsterdam, maar ook daarop moet Van 't Schip ontkennend antwoorden: "Dat is ook niet duidelijk, want er is nog niks tegen mij gezegd."

"Alleen weet ik wel dat er nog een contract daar ligt dat mocht dat niet gebeuren (aanblijven als trainer, red.), dat ik daarin terugval. Dat is sowieso een rol die ik ga doen", vervolgt Van 't Schip, die het onderwerp afsluit met een kwinkslag: "Dan ga ik misschien over mezelf beslissen, dat kan ook nog."