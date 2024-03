Vermeulen verwacht 'maand van beslissingen' bij Ajax: 'Dit is het eerste dat Kroes bekend gaat maken'

Arno Vermeulen verwacht dat Alex Kroes 'als eerste' bekend gaat maken dat John van 't Schip volgend seizoen niet langer de hoofdtrainer van Ajax zal zijn. Kroes start komende vrijdag (15 maart) aan zijn functie als algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA en heeft voor volgend seizoen een aantal belangrijke posities binnen de organisatie in te vullen.

Van 't Schip werd eind oktober aangesteld als interim-trainer die het seizoen zou afmaken na het vertrek van Maurice Steijn. Ajax communiceerde daarbij direct al dat de zestigjarige coach na de zomer in 'een andere rol' binnen de organisatie actief zou blijven. Onder de oud-middenvelder maakten de Amsterdammers in de eerste maanden een gestage opmars op de ranglijst, waardoor onder supporters en analisten steeds meer stemmen opgingen om Van 't Schip ook volgend jaar voor de groep te laten staan. Na de winsterstop is dat echter behoorlijk verstomd, omdat Ajax de laatste tijd weer veel punten laat liggen en met nog negen speelronden te gaan nog altijd vijfde staat, zes punten achter nummer vier AZ en liefst dertien punten achter de nummer drie, FC Twente. De derde plaats geeft aan het eind van het seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League.

Kroes werd in augustus vorig jaar al gestrikt als nieuwe algemeen directeur van Ajax. De 49-jarige bestuurder beschikte bij zijn vorige werkgever, AZ, echter over een concurrentiebeding in zijn contract. Pogingen van RvC-voorzitter Michael van Praag om de Alkmaarders te vermurwen en Kroes eerder te laten beginnen in Amsterdam strandden echter, waardoor hij komende vrijdag pas zijn eerste - officiële - werkdag gaat maken. Vermeulen, chef voetbal bij de NOS en bij die omroep ook actief als commentator, bespreekt in het ESPN-programma Voetbalpraat wat Kroes zoal op zijn bord gaat krijgen de komende tijd.

"Hij zal als eerste bekendmaken, ik denk echt vrij snel, dat Van 't Schip teruggaat naar die andere functie en niet de coach blijft bij Ajax", zegt Vermeulen. "Dat daar in ieder geval duidelijkheid over is, dat zal hij ook voor zijn rekening nemen", legt de journalist uit. Daarna kan de club dus beginnen met de aanstelling van een nieuwe trainer voor komend seizoen, maar Kroes heeft nog meer 'poppetjes' neer te zetten, weet Vermeulen, die ervan uitgaat dat Kroes de laatste tijd al behoorlijk heeft voorgesorteerd op zijn eerste werkdag. "Je mag aannemen dat het voorwerk dat verricht is leidt tot een maand van beslissingen", zegt Vermeulen. "Ze hebben een best moeilijk organogram op dit moment. Maar hij wordt algemeen directeur, en er moet eigenlijk nog een wel een soort technisch directeur bij, maar die baan wil hij splitsen. En er moet iemand komen voor het aan- en verkoopbeleid en daarna een hoofd jeugdopleiding. Dus hij heeft de eerste paar weken wel wat aan te stellen."