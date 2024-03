Vermoedelijke opstelling Oranje: slechts één speler is zeker van basisplaats tegen Schotland

Het Nederlands elftal speelt vanavond de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK in Duitsland. Om 20.45 uur trapt het elftal van Ronald Koeman in de Johan Cruijff ArenA af tegen Schotland, de nummer 34 van de FIFA-ranking. De bondscoach heeft tot dusverre slechts één basisplaats verklapt.

Het is duidelijk dat Mark Flekken het doel gaat verdedigen namens Oranje. De keeper van Brentford FC concurreert samen met Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) om een plek onder de lat bij het Nederlands elftal. Flekken keept tegen Schotland, terwijl Verbruggen zich komende donderdag mag laten zien tegen Duitsland. Marco Bizot (Stade Reims) zit als derde doelman bij de selectie en gaat vermoedelijk geen speelminuten maken.

Achterin houdt Koeman vermoedelijk vast aan een systeem met drie centrale verdedigers. Het ziet ernaar uit dat Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Nathan Aké deze posities innemen. Denzel Dumfries en Daley Blind zullen de rol als wingback op zich nemen. Onder meer Stefan de Vrij en Quilindschy Hartman haakten onlangs af bij het Nederlands elftal.

Op het middenveld is er hoogstwaarschijnlijk plaats voor Tijjani Reijnders, Mats Wieffer en Georginio Wijnaldum. Over de interlandoproep van laatstgenoemde was afgelopen tijd genoeg te doen. Wijnaldum, speler van Al-Ettifaq, gaat echter sowieso minuten maken, zo zei Koeman op een persmoment. De verwachting is dat hij tegen Schotland gaat spelen. In de voorhoede moeten Memphis Depay en Cody Gakpo voor de doelpunten gaan zorgen.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal:

Flekken; Geertruida, Van Dijk, Aké; Dumfries, Reijnders, Wieffer, Wijnaldum, Blind; Depay, Gakpo.