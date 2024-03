Vier sterspelers vertrekken mogelijk bij Feyenoord: 'Hij heeft maar acht overtredingen gemaakt'

Feyenoord staat mogelijk voor een zomerse metamorfose. Clubwatcher Martijn Krabbendam houdt rekening met het vertrek van meerdere sleutelspelers. Ook het aanblijven van trainer Arne Slot is allesbehalve zeker, zo weet hij.

“Ik verwacht dat een aantal spelers zal vertrekken”, blikt Krabbendam maandagavond vooruit in de uitzending van Voetbalpraat op ESPN. “Hancko is bijvoorbeeld bezig aan zijn tweede jaar en heeft alles inmiddels meegemaakt: Champions League gespeeld, kampioen geworden, misschien winnen ze nu de beker, dan is het ook wel tijd om verder te kijken.”

Artikel gaat verder onder video

Ook Lutsharel Geertruida lijkt uitgeleerd bij Feyenoord. “Geertruida heeft geloof ik acht overtredingen gemaakt in heel het seizoen, waaronder eentje in De Kuip. Die weet zich dus vrij eenvoudig te handhaven”, ziet de clubwatcher van Voetbal International. “Giménez moeten ze eigenlijk wel verkopen, want ze hebben Ueda voor negen miljoen euro gekocht. Wieffer was in de winter al bijna weg naar Atlético Madrid en Feyenoord verwacht dat ze terug zullen komen. Er gaat dus nog genoeg gebeuren bij Feyenoord.”

Krabbendam beaamt dat Slot ook zou kunnen vertrekken, maar denkt dat hij ook nog door Feyenoord te overtuigen is om te blijven. “Ik denk dat het te maken heeft met wat de plannen zijn en met welke vervangers ze komen.” Volgens Kenneth Perez is het ook met het oog op de inkomende transfers ‘cruciaal’ dat Slot in De Kuip blijft. “Als een speler bij Feyenoord en een andere club ongeveer hetzelfde kan verdienen, denk ik dat die voor Slot kiest.”