Walging om interview Ricky van Wolfswinkel: 'Wat een dikke middelvinger naar je eigen club!'

heeft zondag na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en Heracles Almelo gereageerd op het vertrek van . De Tukkers namen deze week per direct afscheid van de verdediger wegens een veroordeling. Van Wolfswinkel geeft toe dat de spelersgroep van FC Twente Brenet liever had gehouden, wat de aanvaller ook op kritiek komt te staan.

"Wij kennen Brenet als teamgenoot en dat is een hele fijne jongen voor ons", begint Van Wolfswinkel in gesprek met ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp: "Het is heel zonde hoe het is afgelopen. Wij kennen Brenet op een andere manier dan de pers het soms naar buiten brengt. Ik kan heel duidelijk zijn: wij zien Brenet als een medespeler en wij zijn een familie hier. Tuurlijk maken mensen keuzes in hun leven, waar niet iedereen het mee eens is, maar juist doen moet je een familie zijn."

Artikel gaat verder onder video

De spits van FC Twente vervolgt: "Tuurlijk hadden wij als spelersgroep Brenet graag bij ons gehouden. Alleen we weten ook dat er belangrijkere dingen zijn en hebben we een directie die over het clubbelang gaat, dus is het niet altijd aan ons om daarover te oordelen. Iedereen begrijpt bepaalde keuzes die er gemaakt zijn, maar wij kijken naar Brenet als een broeder en een vriend, dan is heel lastig om bepaalde dingen te accepteren. Mensen maken fouten in het leven, dat betekent niet dat je daar altijd op afgerekend moet worden."

Het interview van Van Wolfswinkel bij ESPN komt de spits van FC Twente op kritiek te staan, zo blijkt uit een rondgang op sociale media: "Wat een dikke middelvinger naar de club. Hij (Brenet, red.) is meerdere keren de fout ingegaan", schrijft een supporter op X. "Ricky moet ook denken hoe het voor het bestuur van FC Twente is en voor de naam van de club", voegt de Twitteraar toe. "Zo cringe", zegt een ander over het interview van de spits van de Tukkers.