Engeland wordt gezien als dé stichter van het voetbal, zoals we dat hedendaags kennen. Het zal dan ook niet als een verrassing komen dat de oudste club ter wereld uit het Verenigd Koninkrijk komt. Er zijn enkele clubs die aanspraak maken op deze titel, maar slechts één voetbalclub kan deze titel opeisen.

Wat is de oudste voetbalclub ter wereld?

De oudste voetbalclub van de wereld is Sheffield Football Club, opgericht in 1857. Notts County, opgericht in 1863, is de oudste profvoetbalclub ter wereld, maar Sheffield FC wordt erkend als de oudste nog bestaande voetbalclub. De oprichters van de club waren Nathaniel Creswick en William Prest, twee mannen die een passie deelden voor voetbal en besloten om formele wedstrijden te organiseren en regels op te stellen voor het spel.

Artikel gaat verder onder video

Even terug naar de andere voetbalclub. Hoewel de exacte oprichtingsdatum van Notts County betwist wordt, beweert de club een geschiedenis te hebben die teruggaat tot 1862. Hierdoor is het ook één van de oudste voetbalclubs ter wereld is. Notts County was een van de oprichters van de Football League in 1888, waardoor het een centrale rol speelde in de organisatie van het eerste officiële voetbalkampioenschap ter wereld.

Hoewel deze twee clubs vaak worden genoemd als de oudste, zijn er andere clubs over de hele wereld die ook aanspraak maken op de titel. Bijvoorbeeld, Royal Engineers AFC, opgericht in 1863 door leden van het Britse leger, wordt beschouwd als een van de oudste voetbalclubs in het Verenigd Koninkrijk.

Wat is de oudste voetbalclub ter wereld buiten Europa?

Buiten het Verenigd Koninkrijk zijn er ook clubs die beweren dat ze een rijke geschiedenis hebben in de voetballerij, die teruggaat tot de vroege dagen van de sport. Club Gimnasia y Esgrima La Plata in Argentinië, opgericht in 1887, wordt bijvoorbeeld beschouwd als een van de oudste voetbalclubs in Zuid-Amerika. Vlak voor zijn dood was Diego Armando Maradona nog coach van deze club.

Kortom, de exacte titel van oudste voetbalclub ter wereld blijft een onderwerp dat ter discussie staat. Wat in ieder geval te zeggen valt is dat Sheffield FC, Notts County en Royal Engineers alle drie hun steentje hebben bijgedragen aan de voetbalwereld zoals we die tegenwoordig kennen. Deze clubs speelden allemaal hun rol in het standaardiseren van voetbalregels.