Zelfmoordpoging twaalfvoudig Belgisch international ternauwernood mislukt

De Belgische oud-keeper Gilbert Bodart (61) heeft maandag een mislukte zelfmoordpoging gedaan, melden Waalse media waaronder SudInfo. De man schreef een verontrustend afscheidsbericht op Facebook en zou in de plaats Hoei in de rivier de Maas zijn gesprongen, maar door brandweer en politie uit het water zijn gehaald. Bodart speelde onder meer twaalf interlands voor België in zijn actieve voetballoopbaan.

Bodart zou op het sociale medium hebben geschreven dat hij het slachtoffer zou zijn geworden van oplichting, waardoor hij een bedrag van 115.000 euro zou zijn kwijtgeraakt. "Ik ben aan het einde, mijn laatste uren", schreef de voormalig keeper dan ook ten einde raad. "Ik kan dit kloteleven niet meer aan." Daarbij haalde hij uit naar de autoriteiten: "Bedankt aan het gerecht, jullie hebben mijn dood op jullie geweten."

Vervolgens zou hij naar een brug over de Maas zijn vertrokken, waar de inmiddels gearriveerde brandweer nog wel op Bodart heeft ingepraat maar niet kon voorkomen dat hij in het koude water sprong. Daaruit werd hij vervolgens door diezelfde hulpdiensten gered, waardoor zijn poging een einde aan zijn leven te maken niet is gelukt.

Bodart stond vanaf het begin van de jaren '80 liefst vijftien jaar onder contract bij Standard Luik en speelde in die periode twaalf wedstrijden voor de Belgische nationale ploeg. Daarnaast kwam hij ook uit in Frankrijk (Girondins Bordeaux) en Italië (Brescia en Ravenna), alvorens hij zijn loopbaan in 2002 bij SK Beveren afsloot. Vier jaar later maakte hij bij Wevelgem City een kortstondige rentree als speler-trainer, maar verder was hij vooral actief als oefenmeester op verschillende niveaus in België. Zo had hij clubs als KV Oostende, Eendracht Aalst en La Louvière onder zijn hoede. Zijn laatste trainersklus, bij RRFC Montegnée, kwam in 2012 ten einde.

In zijn trainersloopbaan kwam Bodart meermaals in aanraking met justitie. Eerst werd hij in zijn periode bij La Louvière beschuldigd van het aannemen van geld van een Chinese zakenman om uitslagen te beïnvloeden. Dat kostte hem uiteindelijk zijn baan bij die club. In 2008 werd hij opgepakt omdat hij, inmiddels werkzaam op de marketingafdeling van de Grotten van Han, informatie zou hebben verstrekt aan overvallers en hen zou hebben geholpen om een bedrag buit te maken. Dat bleek echter niet het geval te zijn, maar Bodart werd in 2012 wel tot 42 maanden celstraf veroordeeld vanwege valsmunterij.

Denk jij aan zelfmoord, of maak je je zorgen over iemand in jouw omgeving? Neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie via www.113.nl, of bel met 0800-0113.