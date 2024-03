Courtois in tranen: noodlot slaat toe op trainingsveld Real Madrid

is dinsdag op het veld van zijn club Real Madrid opnieuw geblesseerd geraakt. De 31-jarige keeper was juist op de weg terug van een kruisbandblessure die hem al het hele seizoen aan de kant hield, maar liep nu een scheurtje in zijn meniscus op, waardoor hij er volgens de eerste berichten wéér twee maanden uitligt en mogelijk zelfs (definitief) een streep door het EK met België zou moeten zetten.

De Belgische journalist Sacha Tavolieri concludeert in ieder geval dat Courtois ook komende zomer nog niet speelklaar zal zijn: "Deze keer is het definitief klaar voor Euro 2024", verwijst hij naar de EK-eindronde die op 14 juni van start gaat in Duitsland. Courtois, 102-voudig international van België, was sowieso al een groot vraagteken voor het eindtoernooi, waarop de Rode Duivels het zullen gaan opnemen tegen Slowakije, Roemenië en een play-offwinnaar. Later deze maand wordt duidelijk of dat Israël, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne óf IJsland wordt.

Of de twee meter lange sluitpost acte de présence zou geven in Duitsland was ook voor hij opnieuw geblesseerd raakte al een vraagteken. In juni 2023 liet hij het kwalificatieduel met Estland schieten uit onvrede met de manier waarop bondcoach Domenico Tedesco omgaat met het aanvoerderschap. In augustus raakte hij vervolgens geblesseerd, waarna in december naar buiten kwam dat Courtois intern bij Real zou hebben aangegeven dat hij de eindronde zou laten schieten om zich volledig op zijn herstel te kunnen focussen.

Courtois debuteerde in november 2011, kort nadat hij de overstap van KRC Genk naar Chelsea had gemaakt en door The Blues werd verhuurd aan Atlético Madrid, op 19-jarigte leeftijd in de nationale ploeg. Dat deed hij in een oefenwedstrijd tegen Frankrijk, waarin hij de nul hield en de Belgen daardoor aan een 0-0 gelijkspel hielp. Met de Rode Duivels was Courtois daarna actief op de WK's van 2014, 2018 en 2022 én de EK's van 2016 en 2020. De beste prestatie daarin werd geleverd in 2018, toen de Belgen op het WK in Rusland beslag legden op het brons.