Chaos bij België: Courtois komt niet opdagen bij nationale ploeg

Thibaut Courtois is zondag niet komen opdagen bij de nationale ploeg van België en doet dan ook niet mee in EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. De doelman is mogelijk ontevreden over hoe bondscoach Domenico Tedesco omgaat met het aanvoerderschap. Het vertrek kan ook te maken hebben met het sluimerende blessureleed van de doelman.

Zondagavond verscheen Courtois niet in Tubeke, de plek waar de nationale ploeg altijd verzamelt, om voor te bereiden op het duel met Estland. Vorige week gaf bondscoach Tedesco nog aan dat alle geselecteerden mee zouden reizen en de doelman van Real Madrid zou zelfs de aanvoerdersband dragen.

Artikel gaat verder onder video

“Thibaut Courtois is erg belangrijk voor ons”, zei Tedesco zaterdagavond, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Ik kan je niet vertellen hoe hard ik hem waardeer. Zaterdag had ik een gesprek met Romelu (Lukaku, red.) en Thibaut over het aanvoerderschap: tegen Oostenrijk was het Lukaku, tegen Estland krijgt Thibaut de eer. Het is voor ons belangrijk dat hij zich gewaardeerd voelt.”

Die laatste zin is gerust opvallend te noemen. Het lijkt erop dat Courtois alleen de eer krijgt om hem een beetje tevreden te houden. Binnen het kamp van de nationale ploeg valt te horen dat de doelman naar verluidt niet blij was met het doorschuiven van de aanvoerdersband en hoe de bondscoach de aanvoerderskwestie heeft aangepakt. Na de wedstrijd van zaterdagavond tegen Oostenrijk (1-1) was Courtois niet te zien bij de media, maar de Belg liet zich wel horen in de kleedkamer en was heel hard voor zijn teamgenoten.

De doelman heeft in de laatste paar interlands ook afgezegd wegens blessureleed. Courtois speelt al een tijdje met een ontsteking aan zijn knie. Het vertrek van de goalie ook daar ook nog mee te maken hebben. Voor de echte reden moeten we wachten tot de persconferentie van Tedesco met Jan Vertonghen op maandagavond.