Italiaanse bond zwicht en schrapt schorsing Lukaku na racistische spreekkoren Juve-fans

Inter kan in de return van de halve finale van de Coppa Italia tegen Juventus'gewoon' beschikken over spits Romelu Lukaku. Tijdens het heenduel ontving de Belg een tweede gele kaart toen hij na het benutten van een strafschop zijn vinger voor zijn mond hield.

Dat deed de aanvaller om zijn ongenoegen kenbaar te maken over de racistische teksten die hij naar eigen zeggen "voor, tijdens én na" het nemen van de strafschop naar zich toegelingerd kreeg vanaf de tribunes. Inter ging al in beroep bij het Italiaanse sporttribunaal, maar ving bakzeil en dreigde de return in Milaan te moeten missen omdat zijn schorsing gehandhaafd werd.

Gabriela Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC heeft echter ingegrepen en de tweede gele kaart alsnog ongedaan gemaakt, nadat zij het rapport van de federale aanklager over het incident had gelezen. Daaruit concludeerde de bond dat de reactie van Lukaku het gevolg waren van "serieuze en herhaaldelijke uitingen van haat en discriminatie op basis van ras", zo valt in een verklaring die het liet uitgaan te lezen.

Lukaku is blij dat hij van de partij kan zijn als Inter komende woensdag gaat proberen de finale van het bekertoernooi te bereiken na de 1-1 in Turijn. "Ik vindt dit gerechtigheid", liet de topscorer aller tijden van de Belgische nationale ploeg weten. "Met deze actie geeft de bond een stevig signaal af aan de sportwereld en de wereld daarbuiten", aldus Lukaku.