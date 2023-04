Romelu Lukaku grijpt na bewogen week de spotlights bij Internazionale

Internazionale heeft zondag geen fout gemaakt in de strijd om de Italiaanse Champions League-tickets. Uitgerekend Romelu Lukaku bezorgde zijn ploeg de volle buit tegen Empoli (0-3).

Lukaku kreeg zaterdag te horen dat hij toch niet geschorst is voor de return tegen Juventus in de halve finale van de Coppa Italia. De Belgische spits kreeg in de heenwedstrijd een (tweede) gele kaart omdat hij na het maken van een doelpunt een vinger voor zijn mond hield.

Dat deed hij om zijn ongenoegen kenbaar te maken over de racistische leuzen waar hij 'voor, tijdens en na' de wedstrijd mee te maken kreeg. Het beroep bij het Italiaanse sporttribunaal haalde niets uit, maar dankzij bondsvoorzitter Gabriela Gravina werd de gele kaart alsnog ongedaan gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Empoli liet Lukaku zijn voeten spreken door vlak na rust de 0-1 te maken. Zijn doelpunt vierde hij door net als tegen Juventus zijn vinger voor zijn mond te houden. Dit keer ontving hij geen gele kaart. Een kwartier voor tijd knalde hij ook de 0-2 binnen, die hij op identieke wijze vierde. Het slotakkoord was voor Lautaro Martínez, die op aangeven van Lukaku scoorde.

Stefan de Vrij (basisspeler) en Denzel Dumfries (invaller) zorgden voor de Nederlandse inbreng aan de zijde van Internazionale. Eerstgenoemde was met een inzet op de lat nog dicht bij een doelpunt. Inter is door de zege naar de vijfde plaats gestegen en staat nu twee punten achter op nummer vier AS Roma, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld en maandag in actie komt tegen Atalanta.