Volgende brief gaat de deur uit bij Ajax: 'Wij geloven in zijn visie en kwaliteiten'

AFCA Supportersclub heeft in een brief aan de raad van commissarissen van Ajax duidelijk gemaakt dat er zo snel mogelijk met de bestuursraad moet worden gesproken over een terugkeer van Alex Kroes. De algemeen directeur begon op 15 maart jongstleden aan zijn nieuwe functie, maar werd nog geen drie weken later met onmiddellijke ingang geschorst wegens mogelijke handel met voorkennis. De bestuursraad is van mening dat de rvc z’n besluit moet ‘heroverwegen’ en wil maar al te graag met de commissarissen in gesprek, maar die lijken dat vooralsnog niet te zien zitten.

De aanstelling van Kroes als algemeen directeur had Ajax rust moeten brengen, maar niets is minder waar. De geboren Utrechter boog zich in de eerste twee weken van zijn dienstverband weliswaar direct over belangrijke dossiers zoals de invulling van het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie, maar stond niet veel later alweer buiten deur van de Johan Cruijff ArenA. Kroes kocht in de week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen in en de rvc zag zich daardoor genoodzaakt om hem wegens vermeende handel met voorwetenschap met onmiddellijke ingang te schorsen.

De commissarissen hebben bij monde van erevoorzitter Michael van Praag al laten weten dat de deur voor Kroes gesloten zal blijven, maar de bestuursraad is van mening dat de rvc dat besluit moet ‘heroverwegen’. De bestuursraad, met 73% van de aandelen grootaandeelhouder in de Johan Cruijff ArenA, drong er bij de rvc tevens op aan om het gesprek aan te gaan. AFCA Supportersclub herhaalt die laatste wens. “Op zaterdag 13 april 2024 heeft de bestuursraad een statement naar de leden van Ajax gestuurd met een oproep aan de rvc om zijn besluit over het voorgenomen ontslag van Kroes te heroverwegen. In hetzelfde statement staat dat de bestuursraad op verschillende manieren heeft geprobeerd om hierover met u in gesprek te gaan, maar dat u daar geen gehoor aan heeft gegeven”, zo leest het op Facebook.

AFCA Supportersclub is ‘met haar achterban en vele andere Ajax-supporters’ voor het aanblijven van Kroes. “Wij geloven in zijn visie en kwaliteiten. Zoals wij in eerdere berichtgeving hebben aangegeven heeft de snelheid, de stelligheid en de wijze waarop rvc-voorzitter Van Praag aangeeft dat ontslag van Kroes de enige optie is, ons enorm gestoord. Er zijn meerdere wegen die naar Amsterdam leiden. Waar een wil is, is een weg. Denk in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Dit alles in het belang van ons aller Ajax.” AFCA Supportersclub vraagt de rvc dan ook ‘vriendelijk doch dringend’ om het gesprek aan te gaan met de bestuursraad en gezamenlijk een oplossing te bedenken ‘die voor iedereen wenselijk en acceptabel’ is. “Het behoud van Kroes als directielid van Ajax staat hierin centraal”, zo klinkt het.

Supporters zijn toe aan rust

Hoewel Kroes momenteel zijn werkzaamheden als algemeen directeur niet kan uitvoeren en het dus nog maar de vraag is of hij überhaupt nog terugkeert in die functie, was hij afgelopen zondag tijdens het thuisduel van Ajax met FC Twente ‘gewoon’ van de partij. De fanatieke aanhang van Ajax liet duidelijk blijken vierkant achter de geschorste algemeen directeur te staan. Er hing een spandoek in de Johan Cruijff ArenA met groot de naam van Kroes erop en een groot deel van de supporters keerde zich tegen Van Praag. ‘Van Praag, neem je rotzooi mee’, zo klonk het onder meer. AFCA Supportersclub hoopt vooral dat het ‘verstand zegeviert’ en ‘eenieder zijn trots en ego opzij kan zetten’. “Onze club heeft behoefte aan rust, de supporters hebben behoefte aan rust. Zij hebben dit seizoen al genoeg te verduren gehad.”

